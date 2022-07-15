Adalet Bakanı Bekir Bozdağ 15 Temmuz’u anlattı! “Atılan bomba Genel Kurul’a düşmüş gibiydi”

GÖKSEL ÇAĞLAV ANKARA

15 Temmuz 2016 günü darbenin ilk saatlerinde neredeydiniz? Darbe teşebbüsünü nasıl öğrendiniz?

15 Temmuz günü Ankara’da Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin mezuniyet törenine katılmıştım. Törenin ardından akşam saatlerinde eve geçtim. Darbe teşebbüsünü öğrendiğimde evdeydim. Adalet Bakanlığı Müsteşarım Kenan İpek Bey telefonla aradı. Kenan Bey, Ankara’da uçakların alçak uçuş yaptığını, İstanbul’da Boğaz Köprüsü’nün trafiğe kapatıldığını, bir olağanüstülük olduğunu, anlattı ve neler oluyor? diye sordu. Ben de bir bilgim yok, dedim ve bu arada televizyonu açtım. Televizyondaki görüntüler, haberler, yorumlar ve alt yazılar, Kenan İpek Bey’i doğruluyordu. İşin aslını ve neler olduğunu öğrenmek için hemen İçişleri Bakanımızı, MİT Müsteşarımızı, Başbakanımızı ve Cumhurbaşkanımızı aradım. Başbakanımız Binali Yıldırım Bey’in telefonu çaldı, ama görüşemedim. Diğer telefonlara ise ulaşılamıyordu. Başbakanımızı aramaya devam ettim. Başbakanımız Binali Yıldırım Bey telefonu açtı ve ben de, ‘Neler oluyor? Sayın Başbakanım?’ diye sordum. O da bir kalkışma olduğunu söyledi. Hain darbe teşebbüsünü böyle öğrendim. İlk önce Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım ile telefonda bir istişare yaptık. Sayın Başbakanımıza; olup bitenleri herkesin merak ettiğini, halkın bilgilendirilmesini, hükümetin görevinin başında olduğunun ve darbeye teşebbüs edenlere karşı mücadele ettiğimizin açıklanmasını ve bu mücadeleye katılmaya halkımızın davet etmesinin faydalı olacağını, şu ana kadara hükümetin bir açıklama yapmamasının tedirginliği artırdığını, söyledim. Sayın Başbakanımız da birazdan açıklama yapacağını söyledi ve nitekim bilinen açıklamasını yaptı. Bu konuşmadan hemen sonra basın danışmanım Bilal Bey’i aradım ve ‘Beni hemen televizyonlara bağla. Öncelikle TRT’ye bağla’ dedim. 23.14’te ilk televizyon bağlantısını yaptım. Televizyon bağlantılarıyla; hain darbe teşebbüsü ile karşı karşıya olduğumuzu, ordu içindeki FETÖ’cü teröristlerin darbeye teşebbüs ettiğini, hükümetin görevinin başında olduğunu, hükümetin darbe teşebbüsüne karşı mücadele ettiğini, ifade ettim ve halkımızı bu mücadeleye katılmaya çağırdım. O gece hemen hemen haber kanalları ile bağlantı kurdum ve konuştum. Ancak TRT ile bağlantı kuramadık. Basın danışmanım Bilal Bey’e, ‘TRT’ye neden bağlanamadığımızı?’ sordum. O da TRT’nin darbeci hainler tarafından işgal edildiğini ve bu yüzden bağlantı kuramadığımızı söyledi. O gece gerek halktan ve gerekse teşkilatlardan pek çok arayan oldu. Hepsiyle bu darbe teşebbüsüne karşı mücadeleyi konuştuk.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gelmeye nasıl karar verdiniz?

Adalet Bakanlığı müsteşarım Kenan İpek Bey ile yaptığımız istişare sonucunda, cumhurbaşkanlığı külliyesine gitmeye ve orada Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga ile birlikte bu mücadeleyi yürütmeye karar verdik. Kenan İpek Bey, Fahri Kasırga’yı lojmandan almaya gittiğinde, onun hain darbeciler tarafından evinden alındığını ve bir araca bindirilip götürüldüğünü gördüğünü, telefonda bildirdi. Bunun üzerine külliyeye gitmekten vazgeçtik. O zamanki adıyla HSYK üyeleriyle istişare ve adli süreçleri takip etmek için Kenan Bey Ankara Hakimevi’ne gitti. Nitekim o gece HSYK önemli tarihi kararlara imza attı. Bu arada Kırıkkale milletvekilimiz Ramazan Can ve Ağrı eski milletvekilimiz ve halen Ağrı İl Başkanımız olan Halil Özyolcu ile istişaremiz sonucu, Halil Özyolcu’nun bürosunda buluştuk. Burada kısa bir değerlendirme yaptık. Ben, ‘Kızılay’a gidelim, halkla birlikte darbeci hainlere karşı mücadele edelim’ dedim. Halil Bey ve Ramazan bey, buna itiraz edip dediler ki, ‘Siz bakansınız ve tanınmış birisiniz, Kızılay’a gidersek, darbeciler sizi etkisiz hale getirmek ya da yakalamak isteyebilirler, bu durumda da halk bizden sebep zarar görür’ dediler. Bunun üzerine ben, ‘Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gidelim ve mücadelemizi oradan sürdürelim’ dedim ve ardından birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gittik.

TBMM’ye atılan bombalara rağmen konuşmanızı kesmediniz. Bu sırada ne oldu?

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne geldiğimizde, doğruca Genel Kurul salonuna gittik. Soyadı gibi kahraman olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın İsmail Kahraman oturumu yönetiyordu. Kürsüde de bir milletvekilimiz konuşuyordu. Milletvekilimizden sonra konuşmak için Sayın Başkandan söz istedim. Başkanın söz vermesi üzerine kürsüye geldim ve konuşmama başladım. Ne kadar süre geçti bilmiyorum, çok büyük bir patlama oldu, Genel Kurul’daki avizeler sallandı, yerden tozlar kalktı. Ama atılan bu bombaya rağmen konuşmamı kesmedim, bir süre sonra ikinci bir bomba atıldı. Bu ikinci bomba daha şiddetli idi ve adeta Genel Kurul’a düşmüş gibiydi. Avizeler daha hızlı sallandı, yerden toz kalktı, vekiller ve orada bulunanlar sağa sola savruldu. Yine konuşmamı kesmedim. Fakat bu arada Başkanlık Divanı’nın olduğu yerden gürültüler ve sesler gelmeye başladı. Kulak kabarttığımda bazı milletvekilleri, Meclis Başkanına, ‘Sayın Başkanım, burada duygusallığa yer yok, bir devlet aklına ve sağduyuya ihtiyaç var. Bu bombalar Genel Kurul’a isabet etseydi felaket olurdu. Lütfen, Genel Kurul’u kapatın, sığınağa gidelim’ dediklerini duydum. Bunun üzerine aklımdan, eğer Meclis Genel kurulu kapatılırsa, halk Meclis korktu, der, evinde olan sokağa çıkmaz ve meydanda olan da meydanda durmaz, Meclis kapanmamalı, düşünceleri içinde, konuşmamı kestim, Başkanlık Divanına gittim. Meclis Başkanımıza; ’Sayın Başkanım, burayı kapatıp aşağı inersek bu millet meydana gelmez, bu millet, ‘Meclis bunlardan korktu’ der. Bizim burada yapacağımız şey, burada ölmektir. Gitmek isteyenler gidebilir. Lütfen Meclisi kapatmayalım’ dedim. Meclis Başkanımız, önerimi kabul etti ve Meclisi kapatmadı.