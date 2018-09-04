Adalet Bakanı Gül açıkladı:1000 adli hakim savcı, 100 idari yargı hakimi ve 15 bin personel alacağız:

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.

İşte Gül'ün açıklamalarının satır başları:

FETÖ darbecilerinin yargılanmasıyla ilgili adili, hızlı yargılanmalar yapılıyor. 86 dosya devem ediyor. 203 davada mahkemeler hakkında karar verildi. Tüm mahkemeleri fedakarlıkla abu davaları sürdürüyor. Hukuktan anayasadan hiçbir şekilde vazgeçilmeden davalar görülüyor. Suçluyla suçsuzu ayırt ederek hakkaniyet çerçevesinde yargılamalar yapılıyor. Yılsonu itibariyle sanık sayısı fazla olan davalar hariç darbe yargılamaları sona erecek.

2 BİN KİŞİ MEMURİYETE DÖNDÜ



-OHAL’le ilgili 2 bin civarında kişi memuriyete döndü.

-Terör örgütü mensuplarının iadesiyle ilgili destek alamıyoruz. Biz Türkiye olarak uluslararası hukukun gereği olarak yapılan başvuruları değerlendirip iade ediyoruz.

ABD'NİN TUTUMU DEĞİŞMEDİ



-Kemal Öksüz hakkında Giresun’da görülen bir dava var takip ediliyor. Taleplerimiz yineliyoruz.

Bu konuda bir adım atılmadı. Tüm deliller, belgeler verildi. Darbeyi yapanını terör elebaşı olduğunu açık bir şekilde belgeleyen delilleri verdik. Maalesef ABD’nin tutumu değişmedi.

AF KONUSU GÜNDEMDE YOK



-Cezaevlerinde tutuklu hükümlü sayısında yoğunluk var. 250 bin 707 tutuklu hükümlü var. Daha önce yapılan açıklamalarda değişen bir şey yok. Tutumumuz değişmedi af konusu gündemimizde yok.

ÇOCUKLARIN İCRA YOLUYLA ALINMASI



-Çocukların icra daireleri aracılığıyla teslimi son bulacak. Çocuklar icra daireleri, aracılığıyla alınmaycak. Çocuk, baba ya da anneye gösterilmemesi halinde artık ücret alınmayacak.

15 BİN PERSONEL ALINACAK



-1000 adli hakim ve savcı için müracaatı aralık ayında alacağız. 100 idari yargı hakimi, 15 bin de personel alacağız.