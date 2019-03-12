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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e doğum günü sürprizi

12 Mart 2019 Salı 20:05
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e doğum günü sürprizi

TRABZON (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e Trabzon'da doğum günü sürprizi yapıldı.

AK Parti Trabzon İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Gül, AK Parti Trabzon milletvekilleri Adnan Günnar ve Salih Cora, AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi, AK Parti Trabzon Kadın Kolları Başkanı Meryem Sürmen ile görüştü.

Ziyaret sırasında, bugün doğum günü olan Bakan Gül için sürpriz bir kutlama hazırlanarak, pasta kesildi.

AK Parti İl Başkanı Revi, Abdulhamit Gül'e kemençe armağan etti.

Tebrikleri kabul eden Gül, doğum gününü kutlayan herkese teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 20:05
  1. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
  2. Doğum günü kutlaması
  3. Trabzon

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