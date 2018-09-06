Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’den son dakika af çıkışı | Mahkumlara af çıkacak mı? Hükümet af konusunda ne diyor?

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin ısrarla gündeme getirdiği af konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile oturur konuşuruz demişti. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül af konusunda son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Gül af konusunda ne dedi? Mahkumlara af çıkacak mı? Hükümet af konusunda ne diyor?

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hakimevi'nde yargı muhabirleriyle bir araya gelerek, soruları yanıtladı. MHP'nin af teklifine ilişkin soru üzerine Gül, "Oradaki tutum belli. Cumhurbaşkanımızın söylediğinin üzerine söyleyeceğimiz bir şey yok. Afla ilgili bir gelişme olursa haberiniz olur." şeklinde konuştu. Abdulhamit Gül, devam eden FETÖ davalarına dair, "Akıncı ya da sanık sayısı fazla bir iki dava sarkabilir ama onun dışında tüm darbe davalarının bu yıl sonu itibariyle biteceğini ümit ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Bir gazetecinin Amerikalı rahip Andrew Brunson'a ilişkin davanın savcısının görev yerinin değiştirildiği yönündeki haberleri hatırlatması üzerine Bakan Gül, şöyle konuştu: "Bunlar ihtiyaç halinde yapılan şeylerdir. Ama dosyaya bakan savcı değil, bildiğim kadarıyla. İzmir'de Başsavcının yapmış olduğu tasarruflardır. Yargı kişilerle değil, sistem üzerinden yürür." değerlendirmesinde bulundu.

YAPILACAK NE VARSA ARAMIZDA GÖRÜŞELİM

MHP ile af konusunun detaylı bir şekilde konuşulabileceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz arkadaşlarımıza şunu da söyledik, özellikle bu bizim gündemimizde olan bir şey değil. Tüm bunlara rağmen hakikaten yapabilecek bir şey var ise bunu da aramızda görüşelim. Biz MHP ile bir yola çıktık. Burada zaman zaman buna benzer konuları aramızda değerlendirmek suretiyle atılabilecek adımlar var ise bu adımları atmaktan da çekinmemeliyiz. Burada milletin, ülkenin, devletin menfaati önemli. Cezaevlerinde ciddi manada bir doluluk var, kabul ediyoruz. Tüm bunlara rağmen bir şey yapalım derken, öbür tarafta mağdur, mazlum meydana getirmeyelim." ifadelerini kullandı.