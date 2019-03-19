Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den önemli açıklamalar
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: Yeni Zelanda hükümetinden, İslam karşıtlığı bu saldırıyı büyük bir titizlikle takip ederek soruşturmayı etkin bir şekilde yürütmesini ve faillerinin bir an önce adalet önünde hak ettikleri cezayı almaları için gerekeni yapma19 Mart 2019 Salı 11:50
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: Yeni Zelanda hükümetinden, İslam karşıtlığı bu saldırıyı büyük bir titizlikle takip ederek soruşturmayı etkin bir şekilde yürütmesini ve faillerinin bir an önce adalet önünde hak ettikleri cezayı almaları için gerekeni yapma
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