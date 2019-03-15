Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Yeni Zelanda'da iki camideki terör saldırısı) Türk düşmanlığını, İslam düşmanlığını körükleyenlerin bu olaylardan ders alması lazım."

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