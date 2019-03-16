Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Yeni Zelanda'da iki camideki terör saldırısı) Terörün dini olmaz, dinin de terörü olmaz. Camilerimize yapıldığı gibi kilise ve sinagoga da saldırı yapılsa bunu da kabul edemeyiz."

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