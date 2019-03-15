Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Yeni Zelanda’da camilere ve Müslümanlara yapılan saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. İslam’a ve Müslümanlara yönelen fiili saldırı, nefret söylemi ve düşmanca tutumlar bir insanlık suçudur.
IHAAW101436-SIY/15-03-2019- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Yeni Zelanda’da camilere ve Müslümanlara yapılan saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.15 Mart 2019 Cuma 10:19
IHAAW101436-SIY/15-03-2019- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Yeni Zelanda’da camilere ve Müslümanlara yapılan saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. İslam’a ve Müslümanlara yönelen fiili saldırı, nefret söylemi ve düşmanca tutumlar bir insanlık suçudur. Şiddetle kınıyorum."15.03.2019 10:14:36TSINNNN
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