Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Yeni Zelanda’da camilere ve Müslümanlara yapılan saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. İslam’a ve Müslümanlara yönelen fiili saldırı, nefret söylemi ve düşmanca tutumlar bir insanlık suçudur. IHAAW101436-SIY/15-03-2019- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Yeni Zelanda’da camilere ve Müslümanlara yapılan saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.

IHAAW101436-SIY/15-03-2019- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Yeni Zelanda’da camilere ve Müslümanlara yapılan saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. İslam’a ve Müslümanlara yönelen fiili saldırı, nefret söylemi ve düşmanca tutumlar bir insanlık suçudur. Şiddetle kınıyorum."15.03.2019 10:14:36TSINNNN

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