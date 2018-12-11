Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni 2019'un Ocak ayında kamuoyuna açıklamayı hedeflediklerini bildirdi.

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11 Aralık 2018 Salı 13:24
Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 13:24
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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