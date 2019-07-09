Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Yargı Reformu Strateji Belgesi) Tutuklamada bir azami sürenin öngörülmesinin, düşünce ve ifade özgürlüğünden dolayı cezaların yine bir Yargıtay incelemesinden geçirilmesinin doğru ve gerekli olduğuna inanıyoruz. Böylece Tür

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