0553 313 94 23

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:Vereceğiniz oyun anlamı çok büyük

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Yerel seçimlerde de bu istikrarı sürdürmemiz lazım. Seçim sonuçlarına bakarak, Türkiye'ye dair hesabı olanlar, senaryosu olanlar, oyunları olanlar Sarıkaya'da akşam oy pusulasına baktığında başka partilere değil, Recep Tayyip Erdoğan'a yani size, yani bu millete bu milletin adamına ne kadar oy çıkmış, ona bakacaklar." dedi.

04 Mart 2019 Pazartesi 23:28
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:Vereceğiniz oyun anlamı çok büyük

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Yerel seçimlerde de bu istikrarı sürdürmemiz lazım. Seçim sonuçlarına bakarak, Türkiye'ye dair hesabı olanlar, senaryosu olanlar, oyunları olanlar Sarıkaya'da akşam oy pusulasına baktığında başka partilere değil, Recep Tayyip Erdoğan'a yani size, yani bu millete bu milletin adamına ne kadar oy çıkmış, ona bakacaklar." dedi.

Bakan Gül, Sivas dönüşü Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret etti.

Burada konuşan Gül, 24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile istikrarın seçildiğini söyledi.

Gül, "Yerel seçimlerde de bu istikrarı sürdürmemiz lazım. Seçim sonuçlarına bakarak, Türkiye'ye dair hesabı olanlar, senaryosu olanlar, oyunları olanlar Sarıkaya'da akşam oy pusulasına baktığında başka partilere değil, Recep Tayyip Erdoğan'a yani size, yani bu millete bu milletin adamına ne kadar oy çıkmış, ona bakacaklar. O yüzden vereceğiniz oyun anlamı çok büyük. Ali, Veli meselesi değil, bu iş şu kişinin bu kişinin bir yerlere gelmesi değil, memleketimizin daha iyi yerlere gelmesi için bir tercihte bulunacağız." diye konuştu.

"Bütün dünyada Türkiye için hesabı ve planı olanlar o gün 'Tayyip Erdoğan hükumette kazandı, yerel seçimlerde de nasıl bir oy aldı' diye AK Parti'nin oy hanesine bakacak." diyen Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yüzden karşımızda bir ittifak birleştirmeye çalışıyorlar, bir balon şişirmeye çalışıyorlar, bir bolun şişiriyorlar, şişiriyorlar. FETÖ şişiriyor, Pensilvanya şişiriyor, Kandil şişiriyor, Türkiye'nin büyümesini, ilerlemesini bu milletin evlatlarının başı dik gezmesini, huzur içerisinde gezmesini istemeyenler şişiriyor. FETÖ'nün şişirdiği, ipini Kandil'e verdiği bu balonu 31 Mart'ta Sarıkaya patlatacak, söndürecek Allah'ın izniyle."

-"Seçim değil, geçim işine bakacağız"

"Durmak yok, yola devam" diyerek çalışmalarını sürdüreceklerini aktaran Gül, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu seçimi yaptıktan sonra artık seçim değil, geçim işine bakacağız. 4,5 yıl seçim yok. 4,5 yıl ülkemizi nasıl büyütürüz, Yozgat'ımızı, Sarıkaya'mızı nasıl büyütürüz, nasıl istihdam alanı açarız, nasıl turizminde, ekonomisinde esnafımıza, işçimize, patronumuza nasıl iş imkanı olur, bunların peşine koşacağız. Benim Ali, Veli, Ayşe, Fatma okulu bitirmiş iş arıyor, ben bunun derdine bakacağım, kendi insanımızın peşine gideceğim, onu yücelteceğim, cebindeki parayı artıracağım, evindeki, sofrasındaki ekmeği daha büyüteceğim, huzurunu artıracağım, bizim derdimiz bu. O yüzden hükümetle beraber yerel yönetimde, belediyede de istikrarın, huzurun devamı için, ekonomide daha güçlü çarkların dönmesi için şart. Kendimiz için oy vereceğiz, çocuklarımız, geleceğimiz için oy vereceğiz. Bu nedenle Türkiye'de AK Parti bu milletin kaderiyle bütünleşmiştir. Çünkü 7 Haziran örneğini gördük, terörü azdırıyorlar, Türkiye'de ekonominin çarklarına müdahale ediyorlar, Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak istiyorlar. Bugün Türkiye üzerinde oynanan bütün oyunları bu milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çöze çöze gittik, çözmeye devam edeceğiz."

Gül, AK Parti Sarıkaya Belediye Başkan adayı Duran Cesur için destek istedi.

Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ da ziyaretlerinden dolayı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e teşekkür etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 23:28
  1. Sivas
  2. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
  3. Sarıkaya
  4. Yozgat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    1. Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine..
    2. 05.03.2019 Günün âyet ve hadisi
    3. Kilosu markette 10 tanzimde 6 lira!
    4. Kanada'daki siyasi kriz derinleşiyor
    5. Pentagon'dan Suudi Arabistan..
    6. Çin neyin peşinde! Herkesi yakın..
    7. Protez bacağı eviyle birlikte yandı
    8. Kanada'dan PKK yanlıs vakfa darbe!
    9. Halı saha tartışmasında 14 öğretmen..
    10. ABD, Türkiye'yi o programından..
    11. Meteoroloji'den güzel haber!..
    12. Erdoğan görür görmez hemen otobüsü..
    13. Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar..
    14. Sözcü’den Başkan Erdoğan’a tam sayfa..
    15. "Bu faiz oranları kalıcı olamaz"
    16. Marmara'da deprem... İstanbul da..
    17. İlk kez bu kadar köşeye sıkıştı.....
    18. Gerginlik yaşanmış böyle..
    19. Bahçelievler'de korkunç cinayet! Anne..
    20. Bahçelievler'de korkunç cinayet! Anne..
    21. Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman..
    22. Hıçkırık nedir, neden uzun sürer?..
    23. Hırsızlık için girdikleri evde 2..
    24. Bakan Çavuşoğlu: Bizim derdimiz..
    25. Sokakta kanlı kavga: 1 ölü
    26. Uzmanlardan ailelere 'K-POP' uyarısı!..
    27. Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce'ye..
    28. Küçük çocuk tabanca ile oynarken..
    29. Kılıçdaroğlu'ndan şok açıklama: YPG..
    30. Marmara'da deprem! İstanbul da sallandı
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    23 zincir markete soruşturma
    23 zincir markete soruşturma
    Türkiye'nin hamlesi işe yaradı! Dünyadan talep yağıyor
    Türkiye'nin hamlesi işe yaradı! Dünyadan talep yağıyor
    Kriz çıkartacak iddia... Suudi Arabistan'dan jet yalanlama!
    Kriz çıkartacak iddia... Suudi Arabistan'dan jet yalanlama!

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Dilipak'tan canlı yayında bomba açıklama: Halifelik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dadır!
    Dilipak'tan canlı yayında bomba açıklama: Halifelik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dadır!
    Malatya'da ele geçirildi! Öldürücü...
    Malatya'da ele geçirildi! Öldürücü...