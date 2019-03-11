Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Türk Yargı Etiği Bildirgesi en başta bağımsızlık ve tarafsızlığın önemine, hukukun, hak ve hürriyetlerin üstünlüğüne, insan onurunun, doğruluk ve dürüstlük gibi değerlerin önceliğine, saygı ve nezaketin, mesleğe yakışan olgu

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