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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Türk Yargı Etiği Bildirgesi en başta bağımsızlık ve tarafsızlığın önemine, hukukun, hak ve hürriyetlerin üstünlüğüne, insan onurunun, doğruluk ve dürüstlük gibi değerlerin önceliğine, saygı ve nezaketin, mesleğe yakışan olgu

11 Mart 2019 Pazartesi 09:59
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Türk Yargı Etiği Bildirgesi en başta bağımsızlık ve tarafsızlığın önemine, hukukun, hak ve hürriyetlerin üstünlüğüne, insan onurunun, doğruluk ve dürüstlük gibi değerlerin önceliğine, saygı ve nezaketin, mesleğe yakışan olgu

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 09:59
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