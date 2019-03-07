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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Türk, Kürt, Arap, Çerkez, 82 milyon biriz, beraberiz, kardeşiz

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Türkiye'yi daha fazla büyüteceğiz. Türk, Kürt, Arap, hep beraber biriz, beraberiz. Bu birliği kimse bozamayacak." dedi.

07 Mart 2019 Perşembe 16:23
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Türk, Kürt, Arap, Çerkez, 82 milyon biriz, beraberiz, kardeşiz

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Türkiye'yi daha fazla büyüteceğiz. Türk, Kürt, Arap, hep beraber biriz, beraberiz. Bu birliği kimse bozamayacak." dedi.

Bakan Gül, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Mardin 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, artık Ankara'da ve İstanbul'da ne varsa daha güzel hizmetlerin bu bölgede de olmasını istediklerini söyledi.

Mardin halkının her şeyin en iyisini hak ettiğini ifade eden Gül, en iyi hizmeti getirmek için yerel seçimlerde AK Parti mührünün vurulması gerektiğini belirtti.

"AK Parti Türkiye'de sağlıkta, iletişimde, ulaşımda, adalette millete tepeden bakan anlayışın çöp tenekesine atıldığı, milleti yaşat ki devlet yaşasın anlayışının bir siyasi yol haritasıdır." diyen Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ülkede dilinden, inancından, kimliğinden dolayı milleti hep ötekileştiren anlayış oldu. Milletin değerleriyle kavga eden, millete tepeden bakan anlayış oldu. Milleti makbul olan, makbul olmayan diye ayıran anlayış oldu. Ama AK Parti geldi, 'Türk, Kürt, Arap, Çerkez, 82 milyon biriz, beraberiz, kardeşiz.' dedi."

- "Bu birliği kimse bozamayacak"

Türkiye'de vesayetçilerin vatandaşları birbirine düşürmeye çalıştığını, vatandaşın cebindeki paraya göz dikenlerin olduğunu vurgulayan Gül, şunları söyledi:

"Bu ülkede vatandaşımız hastaneye gittiğinde eğer parası yoksa ameliyat olamıyordu. Eğer parası yoksa, tarlasını, traktörünü satıp öyle ameliyat oluyordu. Bu ülkede hastanede vatandaşı rehin eden anlayış vardı. Ama AK Parti geldi, 'Hastanede rehin kimse kalmayacak.' dedi. Sağlıkta çok büyük reformlar yaptı. Çocuklarımız bugün okul sıralarında kitaplarını ücretsiz alıyor. İnancından dolayı başörtülü kardeşim üniversite kapılarından gözü yaşlı dönüyordu. AK Parti geldi, 'Hiç kimse inancından dolayı horlanmayacak.' dedi, benim kardeşimin gözyaşını sildi. AK Parti, 'Hiç kimse bölge insanıma gözyaşı akıtamayacak.' dedi."

AK Parti'nin istikrar, huzur, birlik ve kardeşlik demek olduğuna işaret eden Gül, Türkiye'nin ve Mardin'in geleceği için siyaset yaptıklarını aktardı.

Gül, çocukların geleceğinin daha iyi olması için vatandaşlardan destek beklediklerini anlatarak işsiz kalmaması ve huzurun artması için siyaset yaptıklarını dile getirdi.

"Türkiye'yi daha fazla büyüteceğiz. Türk, Kürt, Arap, hep beraber biriz, beraberiz. Aynı çorbaya kaşık sallıyoruz. Bu birliği kimse bozamayacak." ifadelerini kullanan Gül, şunları kaydetti:

"Size sırtını dönen, size dayanmayan bu siyaseti 31 Mart'ta Mardin'de sandığa gömecek miyiz? Mardin'de istiyoruz ki; bütün belediyelerde ve yerel yönetimlerde AK Partili belediyecilik mührü bulunsun. Mardin inşallah yeni hizmetlerle tanışmış olsun. Bu desteği vereceğinize inanıyoruz.

Huzurumuzu, kardeşliğimizi bozmak isteyenlere Mardin fırsat vermeyecek, 31 Mart'ta AK Parti'ye en güçlü desteği verecek. Ekmeğimizi büyütmenin davasıdır AK Parti. Evimizdeki huzuru artırmanın davasıdır AK Parti. Bu ülkenin lideri her zaman bu ülkede demokrasinin önünü açmış, özgürlükleri artırmış. Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan ile yürümektir AK Parti. Recep Tayyip Erdoğan her zaman bu milletin önüne kurulan tuzakları, bu milletle beraber bozmuştur. Bu ülkede ret, inkar ve asimilasyon politikalarını ortadan kaldıran, bu milletle yol yürümüş liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'dır."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, bir dönüşümün arifesine gelindiğini belirterek, Mardin halkının Cumhurbaşkanına sahip çıkacağını söyledi.

Erkan, ''Bu ülkeye, bu millete kin tutan, tuzak kuranların oyunlarını bozacak yürek var bizde, inanıyorum. Mardin 15 Temmuz'da olduğu gibi liderine sahip çıkacak.'' ifadelerini kullandı.

AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Vejdi Kahraman da Mardin'in kaderini değiştirmek ve insan merkezli belediyecilik anlayışını hayata geçirmek için aday olduğunu dile getirerek, milletin gönlünde daha fazla yer edinmeyi amaçladıklarını aktardı.

"Oyları milletimizden ama talimatları başkalarından aldılar. Biz ancak ve ancak halkımızdan talimat alırız.'' diyen Kahraman, seçimde destek istedi.

AK Parti Mardin milletvekilleri Şeyhmus Dinçel ve Cengiz Demirkaya ile AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu ve İl Başkanı Faruk Kılıç da birer konuşma yaptı.

 

 

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 16:23
  1. Mardin
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. Ak Parti
  5. mardin
  6. miting

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