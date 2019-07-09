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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Pendik'te içinde hamile kadının bulunduğu araca saldırı olayı)Bir hanımefendinin araç içerisinde yaşadığı bu vakayı hiçbir vicdan kabul edemez. Nitekim hakim, savcı, yargı makamları da gereğini yapmıştır. Türkiye hukuk dev

09 Temmuz 2019 Salı 16:11
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Pendik'te içinde hamile kadının bulunduğu araca saldırı olayı)Bir hanımefendinin araç içerisinde yaşadığı bu vakayı hiçbir vicdan kabul edemez. Nitekim hakim, savcı, yargı makamları da gereğini yapmıştır. Türkiye hukuk dev
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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 16:11
  1. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
  2. Araç
  3. Diyarbakır
  4. Pendik
  5. saldırı

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