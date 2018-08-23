Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Mekke'de hastalarla bayramlaştı
Adalet Bakanı Gül ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Mekke'de hastaları ziyaret etti.23 Ağustos 2018 Perşembe 16:46
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet Mekke Hastanesini ziyaret ederek personel ve hastalarla bayramlaştı.
Bakan Gül ve Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, acil serviste ayakta tedavi gören ve ardından polikliniklerde muayene olan ve gözlem altında tutulan hastalarla tek tek görüşerek bayramlarını tebrik ettiler.
Hastane personeliyle de bayramlaşan Bakan Gül ve Başkan Erbaş, Başhekim Mehmet Rıdvan Yalçın'dan hastane ve hastalar hakkında bilgi aldı.
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