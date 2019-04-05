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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "İtirazlar neticesinde şu partiye, bu partiye değil, vatandaşın iradesi ne yöndeyse o tecelli etmektedir. Burada bizim duruşumuz hangi irade tecelli ettiyse onun ortaya çıkmasıdır. Bir parti lehine değil, milletimizin tercihi

05 Nisan 2019 Cuma 11:09
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "İtirazlar neticesinde şu partiye, bu partiye değil, vatandaşın iradesi ne yöndeyse o tecelli etmektedir. Burada bizim duruşumuz hangi irade tecelli ettiyse onun ortaya çıkmasıdır. Bir parti lehine değil, milletimizin tercihi
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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 11:09
  1. Adalet Bakanı Gül
  2. Sivas

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