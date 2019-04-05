Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "İtirazlar neticesinde şu partiye, bu partiye değil, vatandaşın iradesi ne yöndeyse o tecelli etmektedir. Burada bizim duruşumuz hangi irade tecelli ettiyse onun ortaya çıkmasıdır. Bir parti lehine değil, milletimizin tercihi

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.