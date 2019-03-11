0553 313 94 23

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Hile ve kumpaslarla hukuku çiğneyenlerin, vicdanını terör örgütüne esir edenlerin, Türk yargısı içinde yeri yoktur."

11 Mart 2019 Pazartesi 10:00
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Hile ve kumpaslarla hukuku çiğneyenlerin, vicdanını terör örgütüne esir edenlerin, Türk yargısı içinde yeri yoktur."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 10:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bilecik’e Premium salon sineması geliyor
    1. Bilecik’e Premium salon sineması..
    2. Başkan Çetin: "Çukurova’yı kültür..
    3. Haliliye’de kırsal mahallelerin yol..
    4. Edirne’de göçmen kaçakçılığı operasyonu
    5. Bağcılar, Millet Bahçesi’yle yeni bir..
    6. Seka Devlet Hastanesi Korosu’ndan Tıp..
    7. Türkiye'nin güzellikleri Coca-Cola..
    8. Bozüyük’te çocuklar eğlenceli bir..
    9. AKUT, deprem konusunda öğrencileri..
    10. Mercan Kolejlilerden huzurevi ziyareti
    11. Başkan Can, küçük sanayi sitesi..
    12. Fethiye’de liderlik sevinci
    13. Tek hane için daha çok çalışmalıyız
    14. Başkan Bakıcı asker mevlidine..
    15. MIP, 2018’de rekor kırarak konteyner..
    16. Kıbrıs’ta her 10 çocuktan biri..
    17. Türk Konseyi ülkelerinden gümrük..
    18. Üvey annesini öldüren sanığa..
    19. "Bolu sanatsal faaliyetlerin..
    20. FETÖ'ye ankesörlü telefon operasyonu!
    21. Türkiye Polis Emeklileri Derneği Genel..
    22. Kocaeli’ye özgü 10 ürün tescil edilecek
    23. Göztepe fırsat tepti
    24. Seka Devlet Hastanesi Korosu’ndan Tıp..
    25. Başkan Sekmen’den 12 Mart mesajı
    26. GRAFİKLİ - SANAL DÜNYANIN GERÇEK..
    27. Hamleler okullar arası il birinciliği..
    28. Diyanet-Sen Bingöl Şubesinden ezana..
    29. Geleneksel sanatlar ekonomiden de..
    30. Vali Çakacak’ın İstiklâl Marşı kutlama..
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Sudan'da gerilimi tırmandıracak karar! El-Mehdi'nin kızı hapse atıldı
    Sudan'da gerilimi tırmandıracak karar! El-Mehdi'nin kızı hapse atıldı

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Rus gemisi ülkeyi karıştırdı! İçerisinde halüsinasyon gördüren silah var
    Rus gemisi ülkeyi karıştırdı! İçerisinde halüsinasyon gördüren silah var
    Almanya'dan skandal Türkiye açıklaması!
    Almanya'dan skandal Türkiye açıklaması!