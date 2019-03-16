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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "HDP, 'Ankara'da Mansur Yavaş, İstanbul'da İmamoğlu kazanırsa bize borçlusunuz' diyor. Önceden açık etmeden söylüyorlardı, şimdi alenen söylüyorlar. Karanlık odalarda kurulan ittifakları halkımız sandıkta bozacaktır."

16 Mart 2019 Cumartesi 11:55
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "HDP, 'Ankara'da Mansur Yavaş, İstanbul'da İmamoğlu kazanırsa bize borçlusunuz' diyor. Önceden açık etmeden söylüyorlardı, şimdi alenen söylüyorlar. Karanlık odalarda kurulan ittifakları halkımız sandıkta bozacaktır."

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 11:55
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