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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Diyarbakır'da:

"(Diyarbakır'da Bölge Adliye Mahkemesi'nin kurulması) Adli yılda Diyarbakır bir yargı merkezi, inşallah daha büyük bir cazibe merkezi haline gelecek"

09 Temmuz 2019 Salı 15:48
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Diyarbakır'da:

DİYARBAKIR (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Diyarbakır'da Bölge Adliye Mahkemesi'nin kurulmasına ilişkin, "Adli yılda Diyarbakır bir yargı merkezi, inşallah daha büyük bir cazibe merkezi haline gelecek." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Bakan Gül, tarihi İçkale'deki Valilik makamını ziyaret etti.

Burada Vali Hasan Basri Güzeloğlu ile görüşen Gül, Diyarbakır'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kentin peygamberler, sahabeler şehri ve kadim medeniyetin önemli bir merkezi olduğunu söyledi.

Diyarbakır halkının her zaman hem bölgeye hem ülkeye çok büyük bir katma değer sağladığını vurgulayan Gül, Bölge Adliye Mahkemesinin Diyarbakır'da hizmete girmesi çerçevesinde gelinen noktayı bizzat görmek, bu konuda yargı mensupları, avukatlar ve vatandaşlarla buluşmak üzere kentte geldiğini söyledi.

Gül, ilgili kişilerle bu çalışmaları yerinde göreceklerini aktararak, şöyle konuştu:

"Adli yılda Diyarbakır bir yargı merkezi, inşallah daha büyük bir cazibe merkezi haline gelecek. Bizler de ilgili arkadaşlarımızla eksiklikleri ve bu konuda gelinen noktayı yerinde göreceğiz. İnşallah mahkeme yargı alanındaki hizmetlere vesile olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın, talimatlarıyla, Diyarbakır'daki mahkemenin bu yıl hizmete alınması noktasında büyük destekleri oldu. İnşallah Diyarbakır halkı ve yargı camiamız için hayırlı, uğurlu olur."

Vali Güzeloğlu da Bakan Gül'ü peygamberler ve sahabeler şehrinde ağırlamaktan büyük bir onur duyduklarını belirterek, bu ziyaretin çok değerli ve önemli olduğunu ifade etti.

Diyarbakır'da kurulan Bölge Adliye Mahkemesinin kent ve bölge için çok önemli bir zenginlik olduğuna işaret eden Güzeloğlu, "Diyarbakır Adliyesi ve tüm birimleri için bugün hakikaten önemli bir gün. Sayın Bakanımızın Diyarbakır'a olan ilgisi ve sevgisi adliyenin fiziksel altyapısı ve aldığımız hizmetlerde çok önemli kazanımlar sağladı. Bu nedenle de Sayın Bakanımıza içtenlikle teşekkür ediyorum." diye konuştu.



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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 15:48
  1. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
  2. Diyarbakır

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