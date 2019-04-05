Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Bu süreç sonunda daha fazla bağıran, daha fazla farklı yollara tevessül eden değil, haklı olan elbette kazanacaktır. Bunun tescilini de YSK yapacaktır. YSK, Türkiye'de bu konuda son otoritedir."
05 Nisan 2019 Cuma 11:20
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