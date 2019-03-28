Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Ana muhalefetin belediye başkanı, 15 Temmuz akşamı meyhanede 'Daha önceki darbeyi sonradan öğrendik, bugünkünden haberimiz var. Öyleyse içelim' diyor ve kadeh kaldırıyor. Bu ülkede millet darbeyle mücadele ederken, tankın al

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