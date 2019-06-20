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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:

"(Genelkurmay çatı davasında karar) Demokrasiye, milli egemenliğe darbe girişiminde bulunanların yargı önünde hesabını verdiği bir gün olmuştur"- "Darbecilerden hesap soran bir Türkiye vardır. Türkiye'de hiç kimse demokrasiyi, milli iradeyi ortadan kaldıramayacak, şehitlerimizin ruhunu incitemeyecek"- "Mahkeme, hukuk çerçevesinde yargılamayı yapmıştır. Darbecilerin ortadan kaldırmaya çalıştığı anayasa, hukuk bugün onlar için de uygulanmış ve hak edenin hak ettiği cezayı aldığı bir karar, yargılama olmuştur"

20 Haziran 2019 Perşembe 12:13
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:

ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin Genelkurmay çatı davasında kararların açıklanmasına ilişkin, "Demokrasiye, milli egemenliğe darbe girişiminde bulunanların yargı önünde hesabını verdiği bir gün olmuştur. Darbecilerden hesap soran bir Türkiye vardır. Türkiye'de hiç kimse demokrasiyi, milli iradeyi ortadan kaldıramayacak, şehitlerimizin ruhunu incitemeyecek." dedi.

Gül, Yargıtay Başkanlığı, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi iş birliğiyle hayata geçirilen "Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi"nin açılışına katıldı.

Bakan Gül, açılışın ardından gazetecilerin sorusu üzerine, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığı yargılandığı davada açıklanan kararı değerlendirdi.

Türk yargısının bugün çok tarihi bir kararla önemli bir gelişme yaşadığını söyleyen Gül, "Türkiye'de darbecilerin yargılandığı, Türkiye'ye, demokrasiye, milli egemenliğe darbe girişiminde bulunanların yargı önünde hesabını verdiği bir gün olmuştur. Darbecilerden hesap soran bir Türkiye vardır ve Türkiye'de hiç kimse demokrasiyi, milli iradeyi ortadan kaldıramayacak, şehitlerimizin ruhunu incitemeyecek. Bu ülkenin insan hakları, hukuku daha ileriye gidecek." ifadesini kullandı.

- "Adalet yerine getirilmiştir"

Gül, yargılananların 15 Temmuz gecesi ortadan kaldırmaya çalıştıkları anayasaya göre, Türk yargısı tarafından yargılandıklarına dikkati çekerek, Türk yargısının, hukuk çerçevesinde, hukukun ilkeleri doğrultusunda, hem uluslararası hem Türk mevzuatı çerçevesinde yargılama yaptığını vurguladı.

"Bizim tek bir borcumuz var, adalet ve bu yerine getirilmiştir." diyen Gül, Türk milleti adına karar veren Türk yargısının sanık sayısı fazla olmasına rağmen, savunmalara riayet ederek bir sonuca vardığını belirtti.

Kararın, bağımsız Türk yargısı tarafından verildiğine işaret eden Gül, "Bizler için, Türk milletinin bir ferdi olarak Türk yargısının verdiği bu karar, bu anlamıyla çok önemlidir. Darbeciler yargılanmıştır ve mahkeme hukuk çerçevesinde yargılamayı yapmıştır. Darbecilerin ortadan kaldırmaya çalıştığı anayasa, hukuk yine bugün onlar için uygulanmış ve hak edenin hak ettiği cezayı aldığı bir karar, yargılama olmuştur." diye konuştu.

Bakan Gül, süreçte fedakarlıkla çalışan tüm adliye personeline ve yargı mensuplarına Türk milleti adına teşekkür etti.

Kararın, Türk yargısı tarafından delillere göre verildiğini vurgulayan Gül, mahkumiyet ve beraat kararlarının yargının takdirindeki konular olduğunu dile getirdi. Bakan Gül, "Türk milletinin ferdi olarak bu sonucu görmek hepimizi mutlu eder." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 12:13
  1. - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:
  2. Genelkurmay Çatı davasında karar
  3. soru

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