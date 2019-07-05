Adalet Akademisinden Katarlı yargı heyetine "UYAP" eğitimi

ANKARA (AA) - Türkiye Adalet Akademisince Katar Başsavcılığı Bilgi İşlem Daire Başkanı Mariam Hacı Abdulla İbrahim başkanlığındaki 5 kişilik yargı heyetine yönelik Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) konulu eğitim verildi.

Türkiye Adalet Akademisinden yapılan açıklamaya göre, 3 Temmuz'da başlayan ve yarın sona erecek eğitim programı, akademinin uluslararası ilişkiler kurma görevi kapsamında gerçekleştirildi.

Heyete öncelikle Türkiye Adalet Akademisinin yeni işleyişi, görevleri ve Türk yargı sistemi hakkında detaylı sunum yapıldı, Ankara Batı Adliyesi'nde uygulamalı olarak mahkemelerin UYAP programı temelli işleyişi, Adli Görüşme Odası (AGO), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) gibi teknolojik yenilikler hakkında da eğitim verildi.

Heyet, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünce UYAP bilişim sistemi ve Türkiye'deki e-adalet uygulamaları, Avukat Portal, savcılık ve mahkeme ekranlarının işleyişi hakkında bilgi ve eğitim aldı.

Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanlığı'na yapılan ziyarette de ise "Siber Güvenlik ve Bilgi Teknolojileri Uygulamaları" konusunda heyete sunum yapıldı, Türkiye'nin bilgi teknolojilerinde geldiği nokta ziyaretçilerle paylaşıldı.

Heyet Başkanı Mariam Hacı Abdulla İbrahim, başsavcılıkları ile akademinin iş birliği kapsamında gerçekleştirilen programın faydalı geçtiğini, alanları ile ilgili farklı konularda bilgiler edindiklerini belirtti.

İbrahim, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir'e ve emeği geçen tüm yetkililere teşekkürlerini ileterek, iki kardeş ülke arasında bilgi ve tecrübe paylaşımına ilişkin uzmanlık alanlarındaki eğitim iş birliği faaliyetlerinin devamının yararlı olacağını kaydetti.











