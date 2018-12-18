Adalet Ağaoğlu: Birden bire cahil duruma düşürüldük!

Roman yazarı Adalet Ağaoğlu, Cumhuriyet döneminde toplumun içinde düşürüldüğü kimlik bunalımını anlattı.

"‘Babam Hafız’ demeye utandım"

Nallıhanlı Hafız Mustafa Sümer'in kızı olan Adalet Ağaoğlu, küçükken babasının "Hafız" olduğunu söylemekten utandığı günler için "Aptalmışız" ifadelerini kullandı. SuperHaber'e konuşan Ağaoğlu "Biz Cumhuriyet ilkelerine göre yetiştirilen çocuklar olduğumuz için anne ve babalarımızı "gerici" görmeye başladık. Ben uzun süre ‘Babam Hafız’ demeye utandım. Sonradan anladım ki aptalmışız, asıl dram, romanlık dram onlarınki. Ani değişime ayak uydurmak kolay değil" dedi.

"Toplumun üstüne silahla gidilmez"

"Darbeler olmasaydı Avrupa Birliği'ne girmiştik" diyen Ağaoğlu, "Şiddete başvurmadıkça herkes istediğini söyleyebilir. Yeter ki şiddete başvurulmasın. Benim başıma asker dipçiği ile gelmesin. Çünkü sivil halkın elinde oyundan başka silahı yok. Onun için toplumun üstüne silahla gidilmez." sözleri ile askeri darbelere olan başkaldırışının sebebini açıkladı.

"15 Temmuz çok önemli bir dönemeç"

15 Temmuz'un ise Türkiye için bir dönemeç olduğunu ifade ederek , "Tankların karşısına halk kendiliğinden yürüdü, bu kadar uyandı toplum, 15 Temmuz çok önemli bir dönemeç oldu bence. 15 Temmuz gecesi halkın hiçbir şeyden haberi yokken halk tanklara karşı kendisi yürüdü. Ben 15 Temmuz’u yazsaydım, nelerden geçerek bu hale geldiğini anlatırdım. Kendiliğinden olmuş, manipüle edilmiş değil, bir partinin yaptığı bir şey değildi" sözleri ile açıkladı.

"CHP kendini yenilemeli"

CHP'yi de eleştiren Ağaoğlu "CHP, kendi kendine bakmalı, kendini yenilemeli. Bıraktığı yerde durmakla olmuyor. Güne göre adımlarını atması gerekiyor." dedi.

"Birden bire cahil duruma düşürüldük"

İşte Ağaoğlu ile yapılan röportajdaki o kısım;

Babanızın hafız olmasının sizin dünya görüşünüze, yazarlığınıza etkisi ne oldu?

"Biz cumhuriyetin 2. kuşağı sayılırız. Anne ve babalar bu değişime kolay ayak uyduramazlar. Herkesi alışkanlıklarından kolayca vazgeçiremezsin. Biz Cumhuriyet ilkelerine göre yetiştirilen çocuklar olduğumuz için anne ve babalarımızı "gerici" görmeye başladık. Ben uzun süre ‘Babam Hafız’ demeye utandım. Sonradan anladım ki aptalmışız, asıl dram, romanlık dram onlarınki. Ani değişime ayak uydurmak kolay değil. Benim babam dini eğitim aldığı halde bu değişime iyi ayak uydurmuş. İyi ayak uydurmuş ki beni okutabiliyor. Bunu biraz da anneme bağlıyorum. Çünkü annemiz Saraybosna göçmenlerinin kızı, ikisi elele veriyorlar. Babam aynı zamanda ileri derece miyoptu. Babamın tıraşını hamam tasında annem yapardı. Kravatını annem bağlardı. Öyle yetiştirildik ki dinden bahsetmek bile ayıptı. İlk romanımında Aysel’in babası Salim Beyi; işinde, gücünde, namuslu bir adam olarak yazdım ama asıl dramlarını yazamadım. Babam eski Türkçe biliyor. Babam camide namaz kıldırırken, aydın bir kişi aslında fakat birden bire cahil durumuna düşürülüyor çünkü Latin alfabesini konuşması kolay olmuyor, öyle bir dramlar var..."