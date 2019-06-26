İSTANBUL (AA) - ÇİĞDEM ALYANAK - Yaz mevsiminde turizm yoğunluğunun artmasıyla hayvanseverlerin tepkileriyle yeniden gündeme gelen Adalar'daki atlı fayton sorunu çözüm bekliyor.

Özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Adalar'da, yaklaşık 250 fayton ile 1250 at bulunuyor.

Barınak ve uzman veteriner yetersizliğinin yanı sıra atların ölümü veya cesetlerinin denize atılmasıyla da gündeme gelen bu sorun, yıllardır çözüm bekliyor.

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fayton konusunda Adalar Belediyesinin tam yetkili olmadığını, bu konunun bir ayağının İstanbul Büyükşehir Belediyesinde olduğunu, bu nedenle fayton meselesini birlikte ele almak durumunda olduklarını ifade etti.

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğini ve mazbatasını yarın alacağını hatırlatan Gül, "Ekrem Bey, görevine başladıktan sonra bu konuyu konuşup, uygulama planı geliştirmek zorundayız. Ekrem Bey'in de bakış açısı önemli. Taraflarla da görüşeceğiz ve bir çözüm yolu arayacağız. Fayton meselesinin geçmişe dayanan bir boyutu var. İlgili dernekleri de sürece katarak, ortak bir çözüm bulmak durumundayız tabii ki hayvan haklarını da gözeterek." dedi.

Daha önce de gündeme gelen çözüm önerilerinin tamamının konuşulması gerektiğini dile getiren Gül, "Şimdiden 'şu olacak' demeyi doğru bulmuyorum. Hem Ekrem Bey'e haksızlık olur. Göreve başlayınca oturup beraber çözüm bulalım." ifadelerini kullandı.

Bu düzenlemeyi yaparken Adalar turizminin ve ulaşımının birlikte ele alınarak yapılması gerektiğini belirten Gül, "Adaların durumunu daha olumsuza götürmeyecek bir çözüm bulmak zorundayız." ifadesini kullandı.

- Bakanlık geçen yıl fayton atlarıyla ilgili tasarı hazırlamıştı

Tarım ve Orman Bakanlığı geçen yıl, Türkiye genelindeki fayton atlarıyla ilgili 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında hayvan refahı ile ilgili denetimlerde yol gösterici olması amacıyla bir taslak çalışma hazırladı.

Buna göre hayvanlar, günde en fazla 6 saat çalıştırılabilecek. Bu çalıştırılma süresince 2 saat arayla atlar dinlendirilecek.

Atlar gebeliklerinin 3'te 1'lik dönemlerinde dinlenmeye alınacak. Doğumdan sonra da taylar, 3 aylık olana kadar bu atlar çalıştırılmayacak.

