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Adalar vapurunda kaptan dehşeti! Yolcuyu aşağı attı

İstanbul'da Beşiktaş ile Adalar arasında sefer yapan Mavi Marmara Kooperatifi'ne ait yolcu motorunda önceki gün kaptan dehşeti yaşandı.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 08:47
Adalar vapurunda kaptan dehşeti! Yolcuyu aşağı attı

Beşiktaş'tan hareketle 23 Temmuz Pazartesi akşamı 18.30'da Kabataş aktarmalı Heybeliada- Büyükada seferi yapan 'Erke Han' adlı yolcu motorunda yaşanan olay şöyle gelişti:

YÜKSEK SESLİ MÜZİKTEN RAHATSIZ OLAN YOLCUYA KAPTANDAN ÇIKIŞ: 'BU BENİM GEMİM, BEĞENMEDİYSEN İN'

Tarifeli yolcu motorunda kaptan köşkünden yayılan yüksek sesli müzik yayınından rahatsız olan bir yolcu, müziğin sesini kısması için kaptanı uyardı. Ancak yolcuya beklenmedik bir şekilde tepki veren kaptan"Bu benim gemim, beğenmediysen in" diyerek yanıt verdi.

YOLCUYU İKİNCİ KAT GÜVERTESİNDEN BİRİNCİ KATA ATTI

Ardından da hızla yolcunun üzerine yürüyen kaptanın ne olduğunu anlamaya çalışan yolcunun kolunu büküp yakasından tutarak geminin ikinci kat güvertesi merdivenlerinden birinci kata attığı iddia edildi.

KÜFREDİP TEHDİT ETTİĞİ İDDİASI

Bu arada ağıza alınmayacak küfürler ettiği öne sürülen ve "Ben seni adada da bulurum" diyerek tehditler savuran kaptanın yolcuyu darp etmeye devam ettiği ileri sürüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Diğer vatandaşların araya girerek kurtardığı yolcu, hastaneden darp raporu aldıktan sonra polise giderek şikâyetçi oldu. Balat'taki Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'nde ifade veren yolcunun şikâyeti üzerine inceleme başlatıldı.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 08:47
  1. adalar vapuru
  2. kaptan
  3. yolcu

YORUM YAZ

  • yazıYORUMyazıYORUM6 dk önce
    Sarhoştur şerefsiz, ama hiiiiççç birşey olmaz. Bırakın tutuklamayı hakkında dava bile açılmaz. Bu memlekette dayak yemek vaka-i adiyeden oldu. Dayakçılar sizi öldürmek kastıyla dövmüyorsa olay hakimlarimiz tarafından normal karşılanıyor, öldürmek kastı olması içinde komaya falan girmeniz gerekiyor, yani birinden dayak yiyecekseniz siz siz olun mutlaka komaya girin, yoksa dayakçınız gider gelir sizi tokatlar hiç bir cezada almaz!
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