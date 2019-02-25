0553 313 94 23

Adalar Belediye Başkan Adayı Vural: "Eğitim ve sağlık alanında önemli adımlar atılacak"

AK Parti Adalar Belediye Başkan Adayı Özlem Öztekin Vural, gençlerin ve çocukların su sporlarıyla ilgilenmesi için elinden geleni yapacağını açıkladı.

25 Şubat 2019 Pazartesi 15:07
Adalar Belediye Başkan Adayı Vural: "Eğitim ve sağlık alanında önemli adımlar atılacak"

AK Parti Adalar Belediye Başkan Adayı Özlem Öztekin Vural, gençlerin ve çocukların su sporlarıyla ilgilenmesi için elinden geleni yapacağını açıkladı. Heybeliada Su Sporları Kulübü’nün yeterince ilgi görmediğini belirten Vural, “Çocuklarımızın artık kendini geliştirebilecekleri bir faaliyet içerisinde olmaları gerekiyor. Su sporlarına önem vereceğiz” açıklamasını yaptı.


Heybeliada Su Sporları Kulübü’nün Adalar halkına hizmet vermesinden dolayı mutluluk duyacağını belirten AK Parti Adalar Belediye Başkan Adayı Özlem Öztekin Vural, “Geçtiğimiz dönem orada bir havuz projesi geliştirilmiş. Okuldaki çocuklarımız havuzdan faydalanarak yüzme sporlarını gerçekleştirebilsinler diye bir çalışma başlatmışlar. Havuzlarını çocuklarımıza açacaklar. Onlar istiyorlar ki Adalar’daki bütün okullara imkanlarımızı açalım. Bütün çocuklar su sporlarından faydalansın diye güzel düşünceleri var. Ben çok takdir ettim ve gururlandım. Her türlü yardımı da esirgemeyeceğimizi söyledik. Kürek, yelken ve su topu gibi birçok su sporlarıyla alakalı sporcular yetiştiriyor. Çocuklarımız bu eğitimleri alabilecekler. Maddi, manevi biz de destekte bulunacağız” ifadelerini kullandı.


Çocuklarımıza olanak vereceğiz


Adalar’daki eğitimde çok büyük eksikler olduğunu belirten AK Parti Adalar Belediye Başkan Adayı Özlem Öztekin Vural, bununla ilgili çalışmalar yapacağını söyledi. Nüfus sayısı az olduğu için öğretmen gönderilmediğine dikkat çeken Vural, “İnsanlarımız Adalar’dan giderse nüfus tabii ki az olur. Onlara da hak veriyorum. Şu anki durumda şartlar gerçekten çok kötü. Biz buna bir dur demek için geldik. Şartlar ne kadar iyi olursa, halk da başka şehirlere gitmekten vazgeçer. Biz imkanları yaratmalıyız ki, çocuklarımız da bunu en iyi şekilde kullansın” dedi.


Sağlık konusu ile özel ilgileneceğiz


Yetersiz sağlık koşullarının önüne geçeceğini söyleyen Vural, “Adalar’da memnuniyetsizlik yaratan bir diğer faktör, sağlık. 50 bin nüfusun altındaki yerlerde devlet hastanesi açılamıyor. Biz Adalar’a özel bir uygulama yaptık ve buraya poliklinik açtırdık. Ama birçok açıdan yine eksik. Eksikleri geliştirip tamamlamak lazım” değerlendirmesinde bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 15:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    YTB'nin Diaspora Gençlik Akademisine başvurular başladı
    1. YTB'nin Diaspora Gençlik Akademisine..
    2. Cadde ortasında alacak verecek kavgası..
    3. Hamza Yazıcı kimdir kaç yaşında? | Çok..
    4. Eski Yargıtay üyesi Mustafa Akkuş'a 10..
    5. Avrasya Eğitim Zirvesi nedir? 4...
    6. Atatürk Üniversitesi ile FMV Işık..
    7. Kocaeli'deki yeğen cinayetine tutuklama
    8. Altının kilogramı 227 binliraya..
    9. ÖSYM resmen duyurdu: 21 Nisan'da..
    10. Ayşegül Yılmaz kimdir kaç yaşında? |..
    11. Eda Nur Hancı kimdir kaç yaşında? |..
    12. İran'da emeklilerden "tazminat"..
    13. Sivas’ta 120 bekçi göreve başladı
    14. Hazine, altın tahvili ve altına dayalı..
    15. Başkan Çerçi Forum Magnesia’daydı
    16. Tartıştığı akrabalarına gece kulübünde..
    17. Adıyaman Üniversitesinde stratejik..
    18. Isparta’da Vergi Haftası etkinlikleri
    19. Turgutlu’nun Cumhuriyet Caddesi..
    20. GSS ve SGK prim borçlarını..
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Bir ülke daha AB'den ayrılıyor
    Bir ülke daha AB'den ayrılıyor
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Bakliyat devine FETÖ soruşturması! Sahipleri hakkında dava açıldı
    Bakliyat devine FETÖ soruşturması! Sahipleri hakkında dava açıldı
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler