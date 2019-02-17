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Adala Başkan Kayda’yı bağrına bastı

Manisa’nın Salihli ilçesi Adala Mahallesi, Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakının Salihli Belediye Başkan adayı Zeki Kayda’yı bağrına bastı.

17 Şubat 2019 Pazar 09:43
Adala Başkan Kayda’yı bağrına bastı

Manisa’nın Salihli ilçesi Adala Mahallesi, Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakının Salihli Belediye Başkan adayı Zeki Kayda’yı bağrına bastı.


Salihli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakının Belediye Başkan adayı Zeki Kayda, geleneksel hale getirdiği mahalle ziyaretleri kapsamında Adala Mahallesini ziyaret etti. Adala Mahallesinde kurulan pazaryerini ziyaret ederek pazar esnafına hayırlı işler dileyen Başkan Kayda, mahalleye hizmetlerinin devam edeceğini söyledi.


Büyükşehir yasasıyla beldeden mahalleye dönüşen Adala Mahallesine Salihli Belediyesi tarafından tüm hizmetlerin götürüldüğünü belirten Başkan Kayda, mahallede yaşanan içme suyu sıkıntısının Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ işbirliğinde kurulan arıtma su tesisi ile çözüldüğünü söyledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula Belediyesi ve Salihli Belediyesi işbirliğinde kurulan Jeopark Belediyeler Birliğinin uluslararası çalışmaları sonucunda doğal güzelliğe sahip olan Adala Kanyonunun da Kula-Salihli Jeopark kapsamına alındığını ifade eden Başkan Kayda, “Böylelikle Adala Mahallemiz, restore edilen Atatürk Evi, jeopark müzesi olacak. Nahiye binası ve tabiat harikası kanyonu sayesinde adeta bir turizm ziyaret merkezi haline gelecek. Adalamızı ziyaret edecek turistler sayesinde buradaki esnaflarımız ekonomik anlamda bir gelir elde edecekler” dedi.


Pazaryerini gezerek esnaflarla ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Kayda, Pazar torbası dağıtarak mahalle sakinleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.


Başkan Kayda’ya Adala Mahalle ziyaret programına, MHP Salihli İlçe Başkanı Mehmet Akın, Başkan Yardımcıları Ali Rıza Ünveren, Mahmut Süreyya Karaoğlu ve İbrahim Karaca, belediye daire müdürleri ve personeli eşlik etti.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 09:43
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