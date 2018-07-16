Ada'da korkulu bekleyiş: 11 milyon tonluk buz kütlesi...

Yerel basındaki haberlere göre, bölgede daha önce görülmemiş büyüklükteki 11 milyon tonluk buz kütlesinin yaklaştığı Innaarsuit köyünde panik devam ediyor.

Buz kütlesinin 200 metre genişliğinde ve 92 metre yüksekliğinde olduğu kaydedildi.

Bölgede yaşayan yaklaşık 200 kişinin buz kütlesinin oluşturabileceği tsunami nedeniyle güvenli yerlere tahliye edildiği ve geniş güvenlik önlemleri alındığı belirtildi.

Denize oturduğu belirtilen buz kütlesinin, şiddetli bir rüzgarın esmesi durumunda hareket ederek parçalanabileceği ve tsunami etkisi oluşturabileceği ifade ediliyor.

Geçen yıl bölgede deprem sonrası oluşan dev dalgalar yüzünden adanın kuzeybatısındaki evler sular altında kalmış, 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bölge Grönland, 2 milyon 166 bin kilometrekarelik yüz ölçümüyle dünyanın en büyük adası durumunda.