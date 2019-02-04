Nizamettin Bekar

Adabı muaşeret kısaca görgü kuralları denir. Biz insan olarak Yaratıcımıza karşı konumumuz vardır ondan sonra da insanların birbirlerine karşı konumları vardır.

Rabbimiz Teala Lokman suresinde 13. ayette “… Allah’a ortak koşma. Muhakkak ki ortak koşmak büyük bir zulümdür….” Bu ayette Rabbimiz biz kullarından kendisine karşı ortak koşmamızdan uzak durmamız lazım geldiğini hatırlatmaktadır. Rabbimiz bu evrenin yaratıcısı olarak bir ve tektir. Hüküm koyucudur. Rabbimiz hükmünü koymuştur. O da Kur’an’dır. Rabbimiz Kur’an’ında biz kullarının dünya ve ahret mutluluğumuz için her türlü emir ve yasakları işlemektedir. Kur’an biz insanların yememizden içmemize, giyimimizden gezmemize, çalışmamızdan sohbetlerimize, ibadetlerimizden karı koca arasındaki ilişkiye bile karışarak yol göstermektedir. Rabbimizin gönderdiği kutsal kitap Kur’an biz insanların her yönüne müdahil olmaktadır. Bundan dolayı biz insanlar Kur’an’la amel ettiğimizde dünya ve ahret mutluluğuna ulaşmamız kaçınılmazdır.

Rabbimiz Kur’an’ın anlaşılması için de Peygamber göndermiştir. Rabbimizin gönderdiği son Peygamber bizlerin ümmet olmakla şereflendiğimiz Hz. Muhammed’dir. Peygamberimiz hayatı boyunca Kur’an’ın nasıl anlaşılması lazım geldiğini yaşayarak bizlere örnek olmuştur. O, üsve-i hasenedir. Yani en güzel örnekliktir.