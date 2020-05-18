Âdâb-ı Muâşeret! Ziyareti kısa tutun

-Aksırana karşı hayır dua etmek.

-Bâtıl inanışları, kötü alışkanlıkları terk etmek, Kur’an ahlâkının istediği muaşeret edeplerindendir.

-Gönlün temiz tutulması da Kur’an-ı Kerim’de emredilmiştir: “Bilmediğin şeyin ardına düşme; doğrusu, kulak göz ve kalb bunların hepsi o şeyden sorumludur.” (İsrâ-36)

-Topluca oturulan bir yerden ayrılırken arkadaşlarından izin alarak ve selâm vererek ayrılmalıdır.

-Müslümanlar uygun zamanlarda mümin kardeşlerini, büyüklerini ve yakın akrabalarını ziyaret etmeli.

-Ancak ziyâretin, çok uzun ve usandırıcı olmamalı.