Âdâb-ı Muâşeret! Ziyareti kısa tutun
Ziyarette hastanın yanında çok oturmak, uygun değildir. Peygamber efendimiz, (Hasta ziyaretini kısa tutmak sevaptır) buyurdu. (Bezzar)
-Aksırana karşı hayır dua etmek.
-Bâtıl inanışları, kötü alışkanlıkları terk etmek, Kur’an ahlâkının istediği muaşeret edeplerindendir.
-Gönlün temiz tutulması da Kur’an-ı Kerim’de emredilmiştir: “Bilmediğin şeyin ardına düşme; doğrusu, kulak göz ve kalb bunların hepsi o şeyden sorumludur.” (İsrâ-36)
-Topluca oturulan bir yerden ayrılırken arkadaşlarından izin alarak ve selâm vererek ayrılmalıdır.
-Müslümanlar uygun zamanlarda mümin kardeşlerini, büyüklerini ve yakın akrabalarını ziyaret etmeli.
-Ancak ziyâretin, çok uzun ve usandırıcı olmamalı.