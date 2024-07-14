Ada soğanı kullanımı ve faydaları nelerdir? Doğanın mucizesi hakkında bilmediğimiz her şey! Şifalı bitkisi

ADA SOĞANI KULLANIMI VE FAYDALARI NELERDİR?

Ada Soğanı

Ada soğanı, zambakgiller (Liliaceae) familyasından bir bitki türüdür. Uzun, şerit şeklinde yeşil ve beyaz yaprakları ile dikkat çeker. Bitkinin soğan kısmı, yapraklarının altındadır ve yaklaşık 2 kilogram ağırlığındadır. Ancak bu soğan, taze iken oldukça zehirli ve acıdır. Taze ada soğanı tüketimi zehirlenmelere yol açabileceğinden, bu dönemde kullanılmamalıdır. Ada soğanı, 50-150 cm arasında değişen boyutlara sahiptir ve yaprakları uzun, sivri ve mızrak şeklindedir. Soğanın orta kısmı dilimlenip kurutularak dövülür ve toz haline getirilir. Bu bitki, Türkiye'de özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerinde yetişmektedir.

Kalp hastalıklarında faydalı bir bitki olan ada soğanı, kalbi kuvvetlendirerek kan dolaşımını düzenler ve kalp yetmezliği ve buna bağlı şikayetleri azaltır. Ada soğanı su ve hamurla pişirilip yenirse göğüs ağrısına ve nefes darlığına iyi gelir.

Ada Soğanının Faydaları Nelerdir? Ada soğanı faydaları

İdrar söktürücü özellik taşır.

Ödem çözücüdür, bu nedenle böbrek hastalıklarında dikkatli kullanılmalıdır.

Kalp ve dolaşım rahatsızlıklarına iyi gelir.

İltihaplanmayı azaltır, iltihap tedavisinde etkilidir.

Bağırsakları çalıştırır ve yumuşatır.

Ağrı kesici özelliklere sahiptir.

Nefes darlığını hafifletir.

Ada Soğanının Kullanımı! Ada Soğanı Nasıl kullanılır?

Ada soğanının kökü topraktan çıkarıldıktan sonra hamur ile sıvanarak tandır veya fırında pişirilir. Daha sonra kabuğu soyularak bir ağaç bıçakla iki parçaya bölünür ve gölgede kurutulur. Kuruduktan sonra dövülerek toz haline getirilir. Bu toz, balla karıştırılarak ağrıyan bölgelere sürüldüğünde iyileştirici etkiler gösterir. Bir başka kullanım şekli ise, bir miktar su ve ada soğanı ile pişirilmiş hamurun kaşıkla yutulmasıdır; bu uygulama nefes darlığı, yorgunluk, dalak ağrısı, siyatik ve ayak ağrılarına iyi gelir. Ada soğanının saçakları sirke ile dövüldüğünde ve bu karışım hamamda cüzzam yaralarına sürüldüğünde yaraların iyileşmesine yardımcı olur. Tohumları dövülüp balla karıştırılarak tüketildiğinde sindirimi düzenler ve karaciğer rahatsızlıklarına iyi gelir. Ada soğanı kaynatılıp suyu içildiğinde mide, mesane taşları, rahim ağrıları, dalak şişmesi, boğaz ağrısı ve öksürüğe iyi gelir. Ayrıca suyu kulağa damlatıldığında işitmeyi güçlendirir ve balgam söktürücü etkisi vardır. Kökü ise iç yaralara ve sıtma hastalığına iyi gelir.

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Ada Soğanının Zararları Nelerdir?

Ada soğanını taze tüketmek oldukça tehlikeli ve hatta öldürücü olabilir. 7.5 gram ada soğanı tüketildiğinde hayatı tehlikeye sokabilir, bu nedenle dikkatli olunmalıdır. Daha az miktarlarda tüketimi ise zehirlenmelere, bulantıya, kusmaya ve ishale neden olabilir. Bu yüzden ada soğanı kullanımı mutlaka doktor kontrolünde yapılmalıdır.

Ada soğanı zehirlenmesi Ada Soğanı: Eklem ağrısı ve lokal ödemde halk arasında kullanımı vardır. Kardiyak glikozidleri zehirlenme yapar. Bulantı, kusma, letarji,bradikardi,ventriküler aritmi ve hiperkalemi yapar. Dekontaminasyonve temel destek tedavisi verilir.

Ada soğanı zararları en önemlisi

Böbrek hastaları kesinlikle kullanmamalıdır. Böbrek taşlarını tetikleyebilir ve sancıların artmasına sebep olabilir. Ada soğanı zehirli bir bitki olduğundan dolayı dikkatli kullanılmalıdır hatta mümkünse bir uzman yardımı ile kullanılmalıdır yoksa zehirlenme gibi sonuçlarla karşılaşılabilir.

Soğan romatizmaya iyi gelir mı?

Doğal bir antibiyotik ve ağrı kesici olduğunu sık sık vurgulamaktan hiç sıkılmadığınız soğanın bir faydası da romatizma ağrılarına iyi gelmesi.