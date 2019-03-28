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Ada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale’de etkili olanfırtına nedeniyle Gökçeada’ya yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri ileBozcaada’ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

28 Mart 2019 Perşembe 23:57
Ada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale’de etkili olanfırtına nedeniyle Gökçeada’ya yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri ileBozcaada’ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.


Kuzey Ege’de etkili olan fırtına deniz ulaşımını olumsuz yönde etkiliyor. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş AŞ yetkilileri, yarın (Cuma) Gökçeada-Kabatepe hattındaki tüm feribot seferlerin iptal edildiğini, Bozcaada’dan Geyikli’ye saat 07.15 ve 10.00, Geyikli’den Bozcaada’ya ise saat 08.00 ve 11.00’deki feribot seferlerinin iptal edildiği duyurdu.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 23:57
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