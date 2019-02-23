Ada seferlerine fırtına engeli
Çanakkale’de, etkili olan fırtına Gökçeada ve Bozcaada’ya deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.23 Şubat 2019 Cumartesi 17:51
Çanakkale’de, etkili olan fırtına Gökçeada ve Bozcaada’ya deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Kuzey Ege’de etkili olan fırtına Bozcaada ve Gökçeada’ya deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş yetkilileri,yarın (Pazar) Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm seferlerin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.
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