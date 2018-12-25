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Acun'un meşhur ettiği isim yediği dayak için teşekkür etti

Survivor yarışmasının meşhur ettiği Taner Tolga Tarlacı, skandal paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Toplumun ahlak değerlerine karşı sayısız olayla gündeme gelen Survivor Taner, yeni paylaşımında dayak yediği fotoğrafları paylaşarak, "Tam 25 kişi saldırdı bana ama çok zevk aldım. Dayak yediğimiz için teşekkürler Taşucu" dedi.

25 Aralık 2018 Salı 16:01

Türk toplumun dinamiklerine aykırı yarışmaların düzenlendiği Survivor programının sözde ünlü ettiği isimler, ahlak dışı paylaşımlarını sürdürüyor. Daha önce bir temizlikçi kadına işkence eden, polislerden kaçan ve 15 kişiden dayak yiyen Survivor Taner, bu defa ileri giderek dayak yediği kişilere teşekkür eden bir paylaşım yaptı.

Ruh hali bozuk

Survivor eski yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı, Mersin Taşucu’nda kalabalık bir gurubun saldırısına uğradı. Ağzı burnu dağılan Taner Tolga Tarlacı, dayak yemiş haliyle sosyal medyadan canlı yayın yaptı. Magazinkolik'in özel haberine göre Survivor yarışmacısını en az 15 kişilik bir grup dövdü. Ruh hali bozuk olan Taner 'dayak yemekten çok memnun olduğunu' söyleyip garip bir paylaşım yaptı.

Dayak için teşekkür etti

Survivor'daki dengesiz hareketleri ile hatırlanan Taner, dayak yedikten sonra instagram hesabına bu görselini koydu. Yüzündeki kanlarla sırıtarak poz veren Taner, yanına da "Tam 25 kişi saldırdı bana ama çok zevk aldım. Dayak yediğimiz için teşekkürler Taşucu" diye yazdı.

 

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Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 16:01
  1. Mersin
  2. Survivor
  3. Acun
  4. Survivor Taner

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  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş42 dk önce
    acunda bu sapıkları nereden buluyor. yoksa odamı sapık. bir atasözü var bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim misali

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