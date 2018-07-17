Zeynep Yılmaz Leyla Ilıcalı ve Yasemin Ilıcalı'yı taşıyan yat battı! Acun Ilıcalı ailesinin sağlık durumu nasıl? Zeynep Yılmaz ve Leyla Ilıcalı kimdir?

Bodrum’da denizde yolculuk yapmak isteyen Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, kızları Leyla ve Yasemin Ilıcalı’nın aralarında bulunduğu 8 kişilik grup denizde batma tehlikesi geçirdi. Ilıcalı ailesinin imdadına denizciler yetişti. Peki Acun Ilıcalı’nın eski eşi Zeynep Yılmaz kimdir?

Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, kızları Leyla ve Yasemin Ilıcalı ile arkadaşlarının aralarında bulunduğu 8 kişilik grup, bugün saat 13.30'da, 'Survivor' isimli 31 metre uzunluğundaki motoryatlarıyla mavi yolculuğa çıkmak istedi. Kıyıdan ayrılan motoryat, henüz 10 metre gittikten sonra motor bölümünden su alıp batmaya başladı. Korku dolu anlar yaşayan motoryatatkileri, çevredeki denizciler zodyak botla tahliye etti.

ZEYNEP YILMAZ KİMDİR?

1976 yılında dünyaya gelen Zeynep Yılmaz, 1993 yılında tanıştığı Acun Ilıcalı ile 2003 yılında dünya evine girmiştir. Bu esnada 1999 – 2000 yıllarında Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirdi. İlk olarak Cine5’te iç film satın alımı görevinde üç sene kadar çalıştı. Daha sonra ‘çocukluk hayalim’ dediği mimarlık mesleğini yapmaya başladı ve kendi mimarlık şirketini kurdu. Bu süreçte Acun Ilıcalı'dan iki kızı olan Zeynep Yılmaz, çocuklarına Leyla ve Yasemin ismini verdi.

LEYLA ILICALI KİMDİR?

Televizyon dünyasının önemli isimlerinden Acun Ilıcalı’nın kızı Leyla Ilıcalı 2004 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Annesi Zeynep Yılmaz’dır. Acun Ilıcalının ikinci eşi olan Zeynep Yılmaz’ın bir de Yasemin isminde bir kızı vardır. Leyla Ilıcalı 2004, Yasemin Ilıcalı ise 2007 doğumludur. 2016 yılında babası Acun Ilıcalı ve Zeynep Yılmaz anlaşmalı olarak boşanmışlardır. Seneler önce Yeteneksizsiniz yarışmasınada katılan Leyla ve Yasemin kardeşlerden bu kez Leyla Ilıcalı 2018 Yılbaşı Özel programında yer almaktadır. Baba tarafından aslen Erzurum’ludur.