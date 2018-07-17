THY - Konya
0553 313 94 23

Zeynep Yılmaz Leyla Ilıcalı ve Yasemin Ilıcalı'yı taşıyan yat battı! Acun Ilıcalı ailesinin sağlık durumu nasıl? Zeynep Yılmaz ve Leyla Ilıcalı kimdir?

Bodrum’da denizde yolculuk yapmak isteyen Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, kızları Leyla ve Yasemin Ilıcalı’nın aralarında bulunduğu 8 kişiyi taşıyan bot denizde batma tehlikesi geçirdi. Ilıcalı ailesinin imdadına denizciler yetişti. Peki Acun Ilıcalı’nın eski eşi Zeynep Yılmaz kimdir?

17 Temmuz 2018 Salı 16:04
Zeynep Yılmaz Leyla Ilıcalı ve Yasemin Ilıcalı'yı taşıyan yat battı! Acun Ilıcalı ailesinin sağlık durumu nasıl? Zeynep Yılmaz ve Leyla Ilıcalı kimdir?

Bodrum’da denizde yolculuk yapmak isteyen Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, kızları Leyla ve Yasemin Ilıcalı’nın aralarında bulunduğu 8 kişilik grup denizde batma tehlikesi geçirdi. Ilıcalı ailesinin imdadına denizciler yetişti. Peki Acun Ilıcalı’nın eski eşi Zeynep Yılmaz kimdir?

Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, kızları Leyla ve Yasemin Ilıcalı ile arkadaşlarının aralarında bulunduğu 8 kişilik grup, bugün saat 13.30'da, 'Survivor' isimli 31 metre uzunluğundaki motoryatlarıyla mavi yolculuğa çıkmak istedi.  Kıyıdan ayrılan motoryat, henüz 10 metre gittikten sonra motor bölümünden su alıp batmaya başladı. Korku dolu anlar yaşayan motoryatatkileri, çevredeki denizciler zodyak botla tahliye etti.

ZEYNEP YILMAZ KİMDİR?

1976 yılında dünyaya gelen Zeynep Yılmaz, 1993 yılında tanıştığı Acun Ilıcalı ile 2003 yılında dünya evine girmiştir. Bu esnada 1999 – 2000 yıllarında Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirdi. İlk olarak Cine5’te iç film satın alımı görevinde üç sene kadar çalıştı. Daha sonra ‘çocukluk hayalim’ dediği mimarlık mesleğini yapmaya başladı ve kendi mimarlık şirketini kurdu. Bu süreçte Acun Ilıcalı'dan iki kızı olan Zeynep Yılmaz, çocuklarına Leyla ve Yasemin ismini verdi.

LEYLA ILICALI KİMDİR?

Televizyon dünyasının önemli isimlerinden Acun Ilıcalı’nın kızı Leyla Ilıcalı 2004 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Annesi Zeynep Yılmaz’dır. Acun Ilıcalının ikinci eşi olan Zeynep Yılmaz’ın bir de Yasemin isminde bir kızı vardır. Leyla Ilıcalı 2004, Yasemin Ilıcalı ise 2007 doğumludur. 2016 yılında babası Acun Ilıcalı ve Zeynep Yılmaz anlaşmalı olarak boşanmışlardır. Seneler önce Yeteneksizsiniz yarışmasınada katılan Leyla ve Yasemin kardeşlerden bu kez Leyla Ilıcalı 2018 Yılbaşı Özel programında yer almaktadır. Baba tarafından aslen Erzurum’ludur.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 16:04
  1. İstanbul
  2. Erzurum
  3. Zeynep Yılmaz
  4. Yasemin Ilıcalı
  5. zeynep ılıcalı
  6. acun ılıcalı
  7. yasemin ılıcalı kaç yaşında
  8. yasemin ılıcalı instagram
  9. yasemin ılıcalı yaşı
  10. acun ilıcalı melisa ilıcalı
  11. leyla ılıcalı kaç yaşında
  12. leyla ılıcalı instagram
  13. leyla ılıcalı yaşı
  14. leyla ılıcalı o ses türkiye
  15. leyla ılıcalı mezuniyet

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İşte 'kedicik' ile 'aslan'ların kod isimleri ve görevleri!
    1. İşte 'kedicik' ile 'aslan'ların kod..
    2. CHP ve MHP'den bedelli askerlik..
    3. Acun Ilıcalı’nın eski eşi Zeynep..
    4. 'Hero' tişörtü giyen darbeci: Pişman..
    5. Acun Ilıcalı'nın eski eşi ve..
    6. Barcelona, Kante için kesenin ağzını..
    7. Trump iki ülke liderini toplantıdan..
    8. Türk futbolunun köklü takımı kepenk..
    9. Beşiktaş'tan taraftarlara önemli..
    10. Bedeli askerlik torba yasada! Bedelli..
    11. 7 aylık bebek nasıl beslenmelidir?
    12. Evi ateşe verip kendini yakmak istedi
    13. Bedelli askerlik kredisi veren katılım..
    14. Kılıçdaroğlu zıvanadan çıktı: Erdoğan..
    15. Yıldız oyuncudan Galatasaray'a kötü..
    16. Taksiciden hayat kurtaran hareket!
    17. Comolli'den taraftarı heyecanlandıran..
    18. Bedelli askerlik kredisi veren..
    19. Manisa Akgedik TOKİ emekli engelli alt..
    20. Fuar hızlı başladı! İlk gününde 399..
    Kriz giderek büyüyor! Listeye Türkiye'yi de eklediler
    Kriz giderek büyüyor! Listeye Türkiye'yi de eklediler
    Dugin: FETÖ ülkeyi Amerikalılara satmak istiyordu
    Dugin: FETÖ ülkeyi Amerikalılara satmak istiyordu
    Cemaat namazdayken ağaçları kesmişlerdi... Açıklamaları pes dedirtti
    Cemaat namazdayken ağaçları kesmişlerdi... Açıklamaları pes dedirtti
    Türkiye'nin S-400 kararına ABD'den karşı hamle
    Türkiye'nin S-400 kararına ABD'den karşı hamle
    Putin resmen duyurdu Rusya'dan sürpriz vize kararı
    Putin resmen duyurdu Rusya'dan sürpriz vize kararı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Eski bakanların yeni görevleri belli oldu
    Eski bakanların yeni görevleri belli oldu
    Kediciklerden şok talep! Hepsi aynı şeyi istemiş
    Kediciklerden şok talep! Hepsi aynı şeyi istemiş