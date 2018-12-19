Acun Ilıcalı'dan Murat Özdemir yorumu

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz gün papağanına uyguladığı işkenceyi sosyal medya hesabından paylaşan Murat Özdemir hakkında konuştu.

"İçim parçalandı. Ben de bir..."

Ilıcalı, Türkiye'yi sarsan olayla ilgili şunları söyledi; "Çok üzücü bir olay, içim parçalandı. Ben de bir hayvanseverim. Ofisimizde iki tane kedimiz var. Mümkün olduğu kadar hayvanlarla vakit geçirmeyi, onlardan enerji almayı seviyorum.

"Konuyu benimle bağlamaya çalışanlar..."

Konuyu benimle bağlamaya çalışanlar var. Biraz bana anlamsız geliyor. Nasıl bugün herhangi bir TV kanalındaki yarışma da ya da bir dizide yaşanan bir skandal olduğu zaman kanalın sahibi gündeme getirilmiyorsa, benim gündeme getirilmemi şaşkınlıkla karşılıyorum. Burada tabii ki belli bir kesim tepkiler gösterebilir, saygı duyuyorum ama bana anlamsız geliyor. Yapım şirketi 'Reyting için tuttu' denilen yarışmacı zaten dört, beş hafta önce kovmuş.

"Adamın bu kadar psikopat olması..."

Adamın bu kadar psikopat olması da tahmin ettiğimiz bir şey değil. Herhalde üç, dört bin yarışmacı vardır yarışmalarımızda… Buradan çıkan psikopat sayısı ikidir, üçtür. Şu an gözümü kapatıp şuradan bin kişinin arasına dalsam daha fazla psikopat bulurum herhalde…"

"Söylentilerle yaşamaya alıştık"

Öte yandan Murat Özdemir'in 'beni Survivor'a almadılar ondan bunalıma girdim' açıklamasına Ilıcalı, "Survivor'a katılması hiçbir zaman konu olmadı. O da saçma sapan bir dedikodu. Biz dedikodularla ve söylentilerle yaşamaya alıştık. Ama şunu iyi bilsinler biz hiçbir zaman reytingi bazı değerler önünde tutmadık. " şeklinde cevap verdi.

Ne olmuştu?

Instagram hesabından bir papağana yönelik işkence görüntüsünü paylaşan ve hayvanseverlerin büyük tepkisine neden olan Özdemir'in yayınladığı video, insanın kanını donduran cinstendi. 58 saniyelik videoda, parmak uçlarına kesik atarak kanatan Özdemir, papağanın boğazından sıkarak havaya kaldırıp öylece tuttu.

Bu sırada papağanın nefessiz kalışı ve acı içinde haykırışı görüntülere yansıdı.

İşkence videosunda papağana, "Acun baba diyeceksin, yoksa Acun baba" diye sin-kaflı sözler kullanan Özdemir'e sosyal medyada tepki çığ gibi yağdı. Kısa sürede gözaltına alınan Özdemir, dün serbest bırakıldıktan sonra 21 günlük tedavi için akıl hastanesine sevk edildi.

Bacağı kırılan papağan ise tedavi edildikten sonra koruma altına alındı.