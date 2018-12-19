THY- Euroleague
0553 313 94 23

Acun Ilıcalı'dan Murat Özdemir yorumu

Acun Ilıcalı, papağana yönelik işkence görüntüsü ortaya çıkan Murat Özdemir ile ilgili konuştu. Acun, "Adamın bu kadar psikopat olması da tahmin ettiğimiz bir şey değil" dedi.

19 Aralık 2018 Çarşamba 15:33
Acun Ilıcalı'dan Murat Özdemir yorumu

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz gün papağanına uyguladığı işkenceyi sosyal medya hesabından paylaşan Murat Özdemir hakkında konuştu.

çim parçalandı. Ben de bir..."

Ilıcalı, Türkiye'yi sarsan olayla ilgili şunları söyledi; "Çok üzücü bir olay, içim parçalandı. Ben de bir hayvanseverim. Ofisimizde iki tane kedimiz var. Mümkün olduğu kadar hayvanlarla vakit geçirmeyi, onlardan enerji almayı seviyorum.

"Konuyu benimle bağlamaya çalışanlar..."

Konuyu benimle bağlamaya çalışanlar var. Biraz bana anlamsız geliyor. Nasıl bugün herhangi bir TV kanalındaki yarışma da ya da bir dizide yaşanan bir skandal olduğu zaman kanalın sahibi gündeme getirilmiyorsa, benim gündeme getirilmemi şaşkınlıkla karşılıyorum. Burada tabii ki belli bir kesim tepkiler gösterebilir, saygı duyuyorum ama bana anlamsız geliyor. Yapım şirketi 'Reyting için tuttu' denilen yarışmacı zaten dört, beş hafta önce kovmuş.

"Adamın bu kadar psikopat olması..."

Adamın bu kadar psikopat olması da tahmin ettiğimiz bir şey değil. Herhalde üç, dört bin yarışmacı vardır yarışmalarımızda… Buradan çıkan psikopat sayısı ikidir, üçtür. Şu an gözümü kapatıp şuradan bin kişinin arasına dalsam daha fazla psikopat bulurum herhalde…"

"Söylentilerle yaşamaya alıştık"

Öte yandan Murat Özdemir'in 'beni Survivor'a almadılar ondan bunalıma girdim' açıklamasına Ilıcalı, "Survivor'a katılması hiçbir zaman konu olmadı. O da saçma sapan bir dedikodu. Biz dedikodularla ve söylentilerle yaşamaya alıştık. Ama şunu iyi bilsinler biz hiçbir zaman reytingi bazı değerler önünde tutmadık. " şeklinde cevap verdi.

Ne olmuştu?

Instagram hesabından bir papağana yönelik işkence görüntüsünü paylaşan ve hayvanseverlerin büyük tepkisine neden olan Özdemir'in yayınladığı video, insanın kanını donduran cinstendi. 58 saniyelik videoda, parmak uçlarına kesik atarak kanatan Özdemir, papağanın boğazından sıkarak havaya kaldırıp öylece tuttu.

Bu sırada papağanın nefessiz kalışı ve acı içinde haykırışı görüntülere yansıdı.

İşkence videosunda papağana, "Acun baba diyeceksin, yoksa Acun baba" diye sin-kaflı sözler kullanan Özdemir'e sosyal medyada tepki çığ gibi yağdı. Kısa sürede gözaltına alınan Özdemir, dün serbest bırakıldıktan sonra 21 günlük tedavi için akıl hastanesine sevk edildi.

Bacağı kırılan papağan ise tedavi edildikten sonra koruma altına alındı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 15:33
  1. Türkiye
  2. Acun Ilıcalı
  3. Ilıca
  4. Murat Özdemir

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sahil Güvenlik Komutanının oyu "Gazze'de Türk bayrağı"na
    1. Sahil Güvenlik Komutanının oyu..
    2. S.Arabistan savaş uçakları saldırı..
    3. Sanal polis 7/24 görev başında
    4. Öksürük boğmaca belirtisi
    5. Darıca Gençlerbirliği tur için sahaya..
    6. Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu ile görüştü
    7. Netanyahu'dan BM'ye "Hizbullah'ı..
    8. Dünyanın en pahalı kaleminin fiyatı..
    9. Silah fabrikasından ASELSAN'a sevkiyat!
    10. Genelkurmay çatı davası
    11. Beşiktaş Müftüsü son yolculuğuna..
    12. Antalyaspor'da Darıca Gençlerbirliği..
    13. İtalyan efsanesi Burak Yılmaz'ı istedi
    14. Çocuklara ağaca çıkmayı öğretirken..
    15. Otobüs ve metroda kredi kartı dönemi
    16. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    17. Sosyal medya paylaşımı üzerine koruma..
    18. Kriz sona erdi! AB ile anlaşıldı
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Toplumların..
    20. Değer Zirvesi ve Türkiye'ye Değer..
    Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
    Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
    Eygi'den iftiralara sert cevap: Yalandır, iftiradır
    Eygi'den iftiralara sert cevap: Yalandır, iftiradır
    Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
    Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
    Arap Birliği'nden küstah açıklama: Türkiye'yi kınıyoruz
    Arap Birliği'nden küstah açıklama: Türkiye'yi kınıyoruz
    CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti
    CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti

    Günün Karikatürü

    19 Aralık 2019
    380 sene sonra bir ilk! 4'üncü Murat'tan sonra ilk kez Erdoğan gördü
    380 sene sonra bir ilk! 4'üncü Murat'tan sonra ilk kez Erdoğan gördü
    EPDK'dan elektrik ödemelerine yeni düzenleme
    EPDK'dan elektrik ödemelerine yeni düzenleme