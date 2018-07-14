Acun Ilıcalı ve daha bir çok ünlü isme Adnan Oktar operasyonu yapılacak mı?

Adnan Oktar sahibi olduğu A9 TV'de kendi dizinin dibinde yetişen Acun Ilıcalı başta olmak üzere birçok ünlü isimleri tek tek açıklamıştı. Adnan Oktar suç örgütüne yapılan operasyonun Oktar'ın bir döne talebesi olan ünlü isimlere sıçrayıp sıçramayacağı merak konusu oldu.

ADNAN OKTAR DA İTİRAF ETMİŞTİ

2013 yılında A9 Tv'de yayınlanan bir programda Adnan OktarAcun Ilıcalı'nın talebesi olduğunu söylemişti. Oktar, "Acun, çocukluğunda çok metanetiydi. Şakacı şamatacıydı. Bakırköy Zuhuratbaba'da oturuyordu. Ben onlara görüşmeye gidiyordum. Çok haytaydı. Her gittiğim de mahallede futbol oynarken bulurdum. Bir kere doğru konuşmamıştı normalde üstüne gitmezdim fakat bana zeka oyunları yapıyordu en sonunda köşeye sıkıştırarak itiraf ettirdim. O zamanlar da çok yamandı. Eşi Seda ise hanım hanımcık kibar kaliteli biriydi. Arkadaşı Esat Yontuç, o da talebemdi. Şuanda da ikisi arkadaştır. Esat Acun'a kıyasla daha sakindi." ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan Adnan Oktar operasyon öncesinde A9 TV’deki programında kendisinin yetiştirdiği talebelerini isim vererek tek tek açıklamıştı.

İşte Adnan Oktar’ın kendi ağzından talebelerinin isimleri:

Acun Ilıcalı: Ünlü TV programcısı

Esat Yontuç:

Tuba Çalkılıç Türkiye Gehç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu üyesi

Esra Atik: AK Parti İstanbul 24. Dönem İstanbul Milletvekili adayı

Caner Taslaman: İstanbul Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri bölümünde profösürmüş. İslami güye Adnan Oktar’dan öğrenin kişiymiş

Teyfur Erdoğdu: Yıldız Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri bölümünde profösür. TRT’de Habertürk’te vs. birçok TV kanallarında programlara çıkıyor.

Ayşin Altuniç Güven: İYİ Parti kurucu üyesi

Ömer Cenker Ilıcalı: Kendisine ait KBB cerrahi polikiliniği var

Heval Zeliha Yüksel

Kerem Hasanoğlu

Aslı Tezcan Karaçorlu

Arzu Atabarut

Kerem Özçapkın

Tuğba Zeybek

Tuğçe Eyilik

Pınar Turan (Rahmi Turan'ın kızı): Sözcü Gazetesi yazarı

Nedim Keçeli: (Orhan Keçeli'nin oğlu, Orhan Keçeli DYP kurucularından) Seba İnaaşt yönetim kurulu Başkanı

Çağla Saraç: Doğuş Holdingin Sanat Danışmanı

Gülnaz Kancal: Çarmıklı Holding patronu Ali Rıza Çarmıklı'nın torunu

Didem Ergüven: CNN Türk reklam grup başkanı

Neşe Kemer Kolbaşı: Ailesi Atasay Kuyumculuğun sahiplerinden