Acun Ilıcalı ve daha bir çok ünlü isme Adnan Oktar operasyonu yapılacak mı?
Adnan Oktar sahibi olduğu A9 TV'de kendi dizinin dibinde yetişen Acun Ilıcalı başta olmak üzere birçok ünlü isimleri tek tek açıklamıştı. Adnan Oktar suç örgütüne yapılan operasyonun Oktar'ın bir döne talebesi olan ünlü isimlere sıçrayıp sıçramayacağı merak konusu oldu.14 Temmuz 2018 Cumartesi 14:33
Adnan Oktar sahibi olduğu A9 TV'de kendi dizinin dibinde yetişen Acun Ilıcalı başta olmak üzere birçok ünlü isimleri tek tek açıklamıştı. Adnan Oktar suç örgütüne yapılan operasyonun Oktar'ın bir döne talebesi olan ünlü isimlere sıçrayıp sıçramayacağı merak konusu oldu.
ADNAN OKTAR DA İTİRAF ETMİŞTİ
2013 yılında A9 Tv'de yayınlanan bir programda Adnan OktarAcun Ilıcalı'nın talebesi olduğunu söylemişti. Oktar, "Acun, çocukluğunda çok metanetiydi. Şakacı şamatacıydı. Bakırköy Zuhuratbaba'da oturuyordu. Ben onlara görüşmeye gidiyordum. Çok haytaydı. Her gittiğim de mahallede futbol oynarken bulurdum. Bir kere doğru konuşmamıştı normalde üstüne gitmezdim fakat bana zeka oyunları yapıyordu en sonunda köşeye sıkıştırarak itiraf ettirdim. O zamanlar da çok yamandı. Eşi Seda ise hanım hanımcık kibar kaliteli biriydi. Arkadaşı Esat Yontuç, o da talebemdi. Şuanda da ikisi arkadaştır. Esat Acun'a kıyasla daha sakindi." ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan Adnan Oktar operasyon öncesinde A9 TV’deki programında kendisinin yetiştirdiği talebelerini isim vererek tek tek açıklamıştı.
İşte Adnan Oktar’ın kendi ağzından talebelerinin isimleri:
Acun Ilıcalı: Ünlü TV programcısı
Esat Yontuç:
Tuba Çalkılıç Türkiye Gehç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu üyesi
Esra Atik: AK Parti İstanbul 24. Dönem İstanbul Milletvekili adayı
Caner Taslaman: İstanbul Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri bölümünde profösürmüş. İslami güye Adnan Oktar’dan öğrenin kişiymiş
Teyfur Erdoğdu: Yıldız Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri bölümünde profösür. TRT’de Habertürk’te vs. birçok TV kanallarında programlara çıkıyor.
Ayşin Altuniç Güven: İYİ Parti kurucu üyesi
Ömer Cenker Ilıcalı: Kendisine ait KBB cerrahi polikiliniği var
Heval Zeliha Yüksel
Kerem Hasanoğlu
Aslı Tezcan Karaçorlu
Arzu Atabarut
Kerem Özçapkın
Tuğba Zeybek
Tuğçe Eyilik
Pınar Turan (Rahmi Turan'ın kızı): Sözcü Gazetesi yazarı
Nedim Keçeli: (Orhan Keçeli'nin oğlu, Orhan Keçeli DYP kurucularından) Seba İnaaşt yönetim kurulu Başkanı
Çağla Saraç: Doğuş Holdingin Sanat Danışmanı
Gülnaz Kancal: Çarmıklı Holding patronu Ali Rıza Çarmıklı'nın torunu
Didem Ergüven: CNN Türk reklam grup başkanı
Neşe Kemer Kolbaşı: Ailesi Atasay Kuyumculuğun sahiplerinden
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