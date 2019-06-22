Acun Ilıcalı, RTÜK'e ne kadar ceza ödediğini açıkladı
Yurtdışından ithal ettiği yarışma konseptlerini Türkiye’de uygulayarak kendi televizyon kanalında Türk toplumunun ahlaki yapısını bozan programlar düzenleyen Acun Ilıcalı, RTÜK'e ne kadar ceza ödediğini açıkladı.22 Haziran 2019 Cumartesi 17:56
Yaptığı programlarla toplum ahlak yapısını hedef alan Acun Ilıcalı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) ödediği cezayı açıkladı.
"Ödediğim ceza 10 milyon TL"
Acun Ilıcalı, uçak yolculuğu sırasında sohbet ettiği Enes Batur'un "Aklına ne geliyorsa söyle bizde RTÜK yok" sözlerine "RTÜK'e toplam ödediğim ceza 10 milyon TL" şeklinde karşılık verdi.
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