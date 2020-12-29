Acun Ilıcalı, Netflix'e rakip Exxen'de FETÖ ve Adnan Oktar konularını işleyecek mi?

Sapkın içerikleri ve Türkiye aleyhinde yayınladığı dizi ve filmlerle bilinen Netflix'in terör örgütü FETÖ ve Adnan Oktar grubuna yönelik içerikleri işlememesine tepki gösteren Kemalist yazar Nihat Genç, Acun Ilıcalı'nın Netflix'e rakip olarak kurduğu Exxen'de 'entrika ve kumpas dolu' bu konuları işleyip işlemeyeceğine dikkat çekti.

Netflix milli ve manevi değerlerimize saldırıyor

Milli ve manevi değerlerimizi alaşağı eden ABD merkezli dijital medya platformu Netflix, sapkın içeriklerini gençlerin zihinlerine adeta bir şırınga ile enjekte ediyor.

LGBT sapkınlığı, uyuşturucu özentiliği, aile hayatına darbe vuran içerikleri ile defalarca tartışma konusu olan ve vatandaşların tepki gösterdiği Netflix ile ilgili hala yeterli bir somut adım atılamazken gözler şimdi de Acun Ilıcalı’nın kurduğu Exxen’e çevrildi.

Nihat Genç Exxen içeriklerine dikkat çekti

Kemalist yazar Nihat Genç, yayınladığı dizi ve filmlerle Türkiye’yi defalarca hedef tahtasına koyan Netflix’le ilgili farklı bir konuya değinerek Exxen’in işleyeceği içeriklere dikkat çekti.

Genç; Türkiye haritasını bölünmüş olarak gösteren, Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğraflarını kullanarak Türkleri barbar ve katil olarak tanıtan içerikleri ile tepkileri toplayan Netflix’in Adnan Oktar ve FETÖ gibi Türkiye’ye büyük zararlar veren konuları işlemediğini hatırlattı.

Acun Ilıcalı FETÖ ve Adnan Oktar'ı işleyebilecek mi?

Dizi ve filmlerinde FETÖ ve Adnan Oktar gibi terör gruplarını işlememesi, uluslararası medya tarafından korunduğunu gösterdiğini söyleyen Nihat Genç, Exxen’e dikkat çekerek, “Hadi Netflix'i geçtik, şimdi Acun Ilıcalı bir platform kuruyor Exxen, bakalım Acun dünyayı şaşkına çevirecek entrika, kumpas dolu bu 'dizileri' çekebilecek mi?” ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Nihat Genç şu ifadeleri kullandı:

"Netflix girdiği her ülkenin senarist ve yönetmenlerine film-dizi çeksinler diye milyon dolarlar aktarıyor. Yani bir platform olarak Netflix dünyanın ilgisini çekecek iç gıcıklayıcı şaşırtıcı büyüleyici gizemli vs. konular aramakla meşgul, şimdi soralım!

İmamları, kedicikleri hayatları-biyografisi art arda entrika ve komplo dolu ve gerçek hayattan alınma FETÖ ve Adnan Hoca gibi konuları Netflix neden işlemiyor! Dünyayı şaşkınlığa çevirecek iştah ve merak açan böyle derin bir konuyu Netflix'in kaçırması mümkün mü?

FETÖ ve Adnan Hoca'nın arkasındaki uluslararası gücü gösteriyor bu. Hadi Netflix'i geçtik, şimdi Acun Ilıcalı bir platform kuruyor Exxen, bakalım Acun dünyayı şaşkına çevirecek entrika, kumpas dolu bu 'dizileri' çekebilecek mi?"

İşte Nihat Genç'in o paylaşımı: