İSTANBUL (AA) - Televizyoncu Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı boşandı.

Silivri Adliyesi'ne gelen Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı, Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya katıldı.

Mahkeme, çiftin anlaşmalı boşanmasına karar verdi.

Acun Ilıcalı adliyeden ayrılırken basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Her evlilikte boşanmalar olabilir. Biz de Şeyma ile evliliğimizi kurtarmak için uğraştık, birkaç defa denedik olmadı. Bu duruma insani yönden bakmamız lazım. Sonuçta ikimiz için hayırlısı bu oldu. Popülerliğimizden kaynaklanan çirkin dedikodular olmasın. İddiaların hepsi çirkindir, severek evlendik, yürütemedik ve saygı ile ayrıldık." dedi.

Açıklamalarından ardından Ilıcalı ile Şeyma Subaşı, adliyeden ayrıldı.