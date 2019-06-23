0553 313 94 23

Acun Ilıcalı: “Fazla gerilim var, hiç de mutlu değilim”

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için ünlü isimler de sandık başına gitti.

23 Haziran 2019 Pazar 14:15
Acun Ilıcalı: “Fazla gerilim var, hiç de mutlu değilim”

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için ünlü isimler de sandık başına gitti. Oyunu kullanan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, “Gönlümden en çok ne geçiyor diyorsanız ülkemizdeki gerilimin bitmesini istiyorum. İnşallah, bu son dönemdeki kutuplaşma bir an önce azalarak biter. Fazla gerilim var, hiç de mutlu değilim bu durumdan, inşallah uzlaşma olur” dedi.


31 Mart’ta gerçekleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenme kararının ardından bugün İstanbullular sandık başına gitti. Çok sayıda ünlü isim de oyunu kullanmak için okulların yolunu tuttu. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı da oyunu Beşiktaş Lütfi Banat İlkokulunda kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirdi. Ilıcalı, seçmen kağıdı ve nüfus cüzdanıyla birlikte oyunu kullanacağı sandığı öğrenerek sıraya girdi. Oyunu kullanan Ilıcalı, sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



“Fazla gerilim var, hiç de mutlu değilim”


Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, “Şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum ama gönlümden en çok ne geçiyor diyorsanız ülkemizdeki gerilimin bitmesini istiyorum. Bunun için dua ediyorum. İnşallah bu son dönemdeki kutuplaşma bir an önce azalarak biter. Huzurlu, mutlu günlerimizi tekrar yaşamaya başlarız. Fazla gerilim var, hiç de mutlu değilim bu durumdan, inşallah uzlaşma olur” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 14:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Binali Yıldırım'dan flaş sandık çağrısı!
    1. Binali Yıldırım'dan flaş sandık çağrısı!
    2. Yenilenen İstanbul seçimi
    3. ABD, İran'a misilleme! Trump emri verdi
    4. Genç çift düğüne giderken kaza yapıp..
    5. Çatışmada yakalanan çete üyeleri..
    6. Ünlü isimler sandık başında
    7. Iyeoka’dan Türk kahvesi eşliğinde..
    8. Bursaspor'da Ali Ay yönetimi ibra..
    9. Kaynarca’da yol çalışmaları sürüyor
    10. Kadıköy’de yangın çıkan binada can..
    11. Başkan Yardımcısı Şengül: "Sorun ve..
    12. Bakan Turhan oyunu Üsküdar’da kullandı
    13. Karahasanoğlu rahatsızlığına rağmen..
    14. Seyir halindeki araçta ele geçirildi!..
    15. Kocahasanlı sahil yolu tamamlandı
    16. Türkiye Oryantiring Şampiyonası sona..
    17. Bu çay ile metabolizmanız harekete..
    18. Sinop’ta çıkan yangında 2 ev alevlere..
    19. İtfaiye ekipleri güvercin ve yavru..
    20. Lüks cip ile çarpışan otomobil..
    21. Abdullah Avcı: "Futbolcular kendine..
    22. Kepez’den Nostaljik Yeşilçam Sokağı
    23. Ankaralıların başkanı yeniden Hilmi..
    24. MHP’li Akçay; İP sadece MHP'ye düşman
    25. Etiyopya'daki darbe girişiminde BAE..
    26. Batman'da içkiciler isyan ettirdi!..
    27. Başkan Çerçioğlu, Çakırbeyli Köy..
    28. Yalova'da devrilen otomobil hurdaya..
    29. Öyle bir halde sandık başına geldi ki..
    30. Oylarını kullanıp yollara düştüler
    Agresifliğinin nedeni anlaşıldı! İşte İmamoğlu’nun ortak yayında bahsetmek istemediği “hayalet vakıf”
    Agresifliğinin nedeni anlaşıldı! İşte İmamoğlu’nun ortak yayında bahsetmek istemediği “hayalet vakıf”
    Yönetmen Gani Müjde'ye, Fahrettin Altun'dan kapak gibi cevap!
    Yönetmen Gani Müjde'ye, Fahrettin Altun'dan kapak gibi cevap!
    "İran ABD'ye sürpriz yaptı"
    "İran ABD'ye sürpriz yaptı"
    Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya açıklaması: Su kaynattı
    Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya açıklaması: Su kaynattı
    Koluna atılan dikişler hayatını kararttı! Bilekten koltuk altına kadar...
    Koluna atılan dikişler hayatını kararttı! Bilekten koltuk altına kadar...

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    Devlet hastanesinde CHP propagandası!
    Devlet hastanesinde CHP propagandası!
    İmza kampanyasına tepkiler çığ gibi büyüyor! Kadını bunlar mı savunacak?
    İmza kampanyasına tepkiler çığ gibi büyüyor! Kadını bunlar mı savunacak?