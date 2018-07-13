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Adnan Oktar kediciğinden bomba Acun Ilıcalı itirafı? Acun Ilıcalı Adnan Oktar'ın öğrencisi mi?

Adnan Oktar ve çetesine yönelik gerçekleştiren operasyonun etkisi sürerken, eski kediciklerden Ceylan Özgül'den bomba iddia geldi. Özgül, Acun Ilıcalı hakkında Adnan Oktar'ın eski müridiydi dedi. Aynı iddiayı Adnan Oktar da daha önceden söylemişti.

13 Temmuz 2018 Cuma 16:55
Adnan Oktar kediciğinden bomba Acun Ilıcalı itirafı? Acun Ilıcalı Adnan Oktar'ın öğrencisi mi?

Adnan Oktar ve çetesine yönelik gerçekleştiren operasyonun etkisi sürerken, eski kediciklerden Ceylan Özgül'den bomba iddia geldi. Özgül, Acun Ilıcalı hakkında Adnan Oktar'ın eski müridiydi dedi. Aynı iddiayı Adnan Oktar da daha önceden söylemişti. 

Adnan Oktar'ın yanından firar eden Ceylan Özgül, çeşitli televizyon kanallarına ve ajanslara verdiği röportajlarla örgütün karanlık yüzünü gün yüzüne çıkarmıştı. Adnan OKtar ve suç örgütüne yönelik operasyonun başlamasına bir nevi vesile olmuştu. Ceylan Özgül, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Acun Ilıcalı'nın da eski bir mürit olduğunu iddia etti. Ceylan Özgül'ün Twitter hesabından yayınladığı bir mesajda "TV8'de yayın kesilmiş bir hata olmuş sanırım sayın Acun Ilıcalı da eski bir mürit olarak anlattıklarımı teyit edecektir" ifadelerini kullandı. Ceylan Özgül'ün tweetti sosyal medyada bomba etkisi yarattı. Ceylan Özgül, daha sonra bu tweetini sildi.

ADNAN OKTAR: ACUN ILICALI 15 YILLIK TALEBEMDİ

Adnan Oktar 30 Aralık 2013’te yaptığı bir açıklamada Acun Ilıcalı’nın 15 yıllık talebesi olduğunu söyledi. Adnan Oktar, "Acun, çocukluğunda çok metanetiydi. Şakacı şamatacıydı. Bakırköy Zuhuratbaba'da oturuyordu. Ben onlara görüşmeye gidiyordum. Çok haytaydı. Her gittiğim de mahallede futbol oynarken bulurdum. Bir kere doğru konuşmamıştı normalde üstüne gitmezdim fakat bana zeka oyunları yapıyordu en sonunda köşeye sıkıştırarak itiraf ettirdim. O zamanlar da çok yamandı. Eşi Seda ise hanım hanımcık kibar kaliteli biriydi. Arkadaşı Esat Yontuç, o da talebemdi. Şuanda da ikisi arkadaştır. Esat Acun'a kıyasla daha sakindi." ifadelerini kullanmıştı.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 16:55
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