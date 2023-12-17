Acun Ilıcalı, 3 yıllık imza için kolları sıvadı! Hull City anlaşmayı resmen duyurdu

Championship'te başarılı bir sezon geçiren Liam Rosenior, Hull City'nin başında kaldı ve sözleşmesini 3 yıl daha uzattı. Yaşanan bu gelişmeyi kulüp açıkladı.

PLAY-OFF'A KADAR YÜKSELDİLER

Championship'te başarılı bir sezon geçiren Liam Rosenior, Hull City'nin başında kaldı ve sözleşmesini 3 yıl daha uzattı. Yaşanan bu gelişmeyi kulüp açıkladı.

Hull City'nin başında son haftalarda harikalar oluşturan Liam Rosenior, İngiliz ekibini play-off hattına kadar taşıdı. Bu performansının ödülünü alan Rosenior, Hull City ile sözleşmesini 3 yıl daha uzattı.

52 MAÇTA 18 GALİBİYET

2022 yılında imza atan İngiliz çalıştırıcı 52 maçta 18 galibiyet, 20 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı.