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Spor Acun Ilıcalı, 3 yıllık imza için kolları sıvadı! Hull City anlaşmayı resmen duyurdu
Spor

Acun Ilıcalı, 3 yıllık imza için kolları sıvadı! Hull City anlaşmayı resmen duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-12-17 20:17:00 - 2023-12-17 20:19:01
Acun Ilıcalı, 3 yıllık imza için kolları sıvadı! Hull City anlaşmayı resmen duyurdu

İngiltere Championship'te bulunan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City kulubünün Teknik Direktör Liam Rosenior ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Championship'te başarılı bir sezon geçiren Liam Rosenior, Hull City'nin başında kaldı ve sözleşmesini 3 yıl daha uzattı. Yaşanan bu gelişmeyi kulüp açıkladı.

PLAY-OFF'A KADAR YÜKSELDİLER

Championship'te başarılı bir sezon geçiren Liam Rosenior, Hull City'nin başında kaldı ve sözleşmesini 3 yıl daha uzattı. Yaşanan bu gelişmeyi kulüp açıkladı.

Hull City'nin başında son haftalarda harikalar oluşturan Liam Rosenior, İngiliz ekibini play-off hattına kadar taşıdı. Bu performansının ödülünü alan Rosenior, Hull City ile sözleşmesini 3 yıl daha uzattı.

52 MAÇTA 18 GALİBİYET

2022 yılında imza atan İngiliz çalıştırıcı 52 maçta 18 galibiyet, 20 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı.

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