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AÇSH İl Müdürlüğünde İş Kulübü açıldı

Malatya İŞKUR Müdürlüğü’nün işbirliği ile yürütülmekte olan “İŞKUR İş Kulüpleri” projesi kapsamında Malatya Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde ‘İŞKUR İş Kulübü’ açıldı.

26 Mart 2019 Salı 16:19
AÇSH İl Müdürlüğünde İş Kulübü açıldı

Malatya İŞKUR Müdürlüğü’nün işbirliği ile yürütülmekte olan “İŞKUR İş Kulüpleri” projesi kapsamında Malatya Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde ‘İŞKUR İş Kulübü’ açıldı.


Törenin açılışına İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, İŞKUR Müdürü Vahap Toman, Malatya Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rasim Bulut ve personeller katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Malatya Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rasim Bulut, il müdürlüğü olarak dezavantajlı gruplara hizmet ettiklerini belirterek “Sosyal ekonomik destek verdiğimiz yaklaşık 2 binin üzerinde aile var.Bu proje kapsamında Bakanlığımızın vermiş olduğu yardımlarından faydalanan vatandaşlarımıza iş konusunda öncülük edecek” şeklinde konuştu.


İŞKUR Müdürü Vahap Toman’da “Dezavantajlı gruplara yönelik çalışmamızı destekledikleri için teşekkür de ediyoruz. İnşallah en kısa sürede meslek danışmanları tarafından burada ize tevdi eden kişilerin İş bulmaları noktasında kendilerine faydalı olacağımızı düşünüyoruz.” dedi.


Son olarak söz alan İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya ise bu yılın istihdam seferberlik yılı olarak kabul edildiğini belirterek “Biz de sefer halindeyiz. Türkiye’nin en büyük meselesi olan, aslında bütün devletlerin ve milletlerin en büyük meselesi olan işsizlikle mücadele ve istihdam artırma noktasında etkin politikaları hayata geçirmek için gayret ve çaba içerisindeyiz” ifadelerine yer verdi.


Açılışını gerçekleştirdikleri İş Kulübünün İŞKUR’un geldiği nokta açısından nitelikli ve kaliteli hizmetlerin gerçekleşmesinde aracılık yapacak olan bir birim olduğunu ifade eden Uzunkaya “Burada bakanlığımızın il müdürlüğü olan ile Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü binasında bu hizmetlerin yürütülmüş olması da bizim için çok anlamlı ve manidar. Sosyal yardım alanlardan ve toplumun birtakım dezavantajlı grupları müdürlüğümüzün zaten ilgi alanında. İŞKUR olarak da biz bunlara hizmet sunuyoruz. Bu gördüğünüz alanda çok daha nitelikli bir danışmanlık merkezimizde gerçekleşecek. Burada kadınlara gençlere engellilere, uzun süreli işsizlere, üniversite öğrencilerine, iş gücü piyasasından kopmuş olan kesimlere nitelikli danışmanlık yapılarak işverenlerimizle buluşmaları ve işe yerleşmelerini temin edeceğiz. Türkiye’de şu anda 38 noktada bu hizmeti gerçekleştiriyoruz. Ve burada çok ciddi bir başarı elde ettiğimizi belirtmek isterim” diye konuştu.


Malatya’nın Türkiye’nin önemli illerinden birisi olduğunu dile Uzunkaya, “Bugün burada bu iş kulübümüzü açmış olmaktan da son derece mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum.İnanıyorum ki kısa zamanda yeni başarı hikayelerini ve mutluluk haberlerini hep birlikte takip etme imkanı bulacağız. Malatya’mıza hayırlı olsun.” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 16:19
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