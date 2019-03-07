0553 313 94 23

AÇSH İl Müdürlüğünde 8 Mart jesti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde AÇSH İl Müdür Yardımcısı İsmet Erdal ve Hak İş Konfederasyonuna bağlı Öz Büro İş Sendikası İl Temsilcisi Yılmaz Diler tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniylekurumda görevli kadınlar,görevleri başında ziyaret edilerek, karanfil dağıtıldı.

07 Mart 2019 Perşembe 16:14
AÇSH İl Müdürlüğünde 8 Mart jesti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde AÇSH İl Müdür Yardımcısı İsmet Erdal ve Hak İş Konfederasyonuna bağlı Öz Büro İş Sendikası İl Temsilcisi Yılmaz Diler tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniylekurumda görevli kadınlar,görevleri başında ziyaret edilerek, karanfil dağıtıldı.


Kurumda görevli kadın personele karanfil dağıtan Erdal ve Diler, 8 Mart DünyaKadınlar gününü kutladı.


Kurumunkadın hizmetleri konusundaönemli çalışmalar yaptığını belirten Erdal,“Kadınlarımız ev yaşamında olduğu kadar iş yaşamında da çok büyük başarılar sağlıyor. Birçok meslek dalında kadınlarımız erkeklerle yarışır hale gelmiş. Bazı alanlarda da onlardan daha başarılı işler çıkarmaktadırlar. Bu da kadına verilen değerin önemini ortaya koymaktadır. Bu vesile ile tüm kadınlarımızın bu anlamlı gününü kutluyor, meslek yaşantılarında başarılar diliyorum" dedi.


Diler ise 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde sendika olarak farklı kurumlardaki kadın çalışanları ziyaret ederek, karanfil dağıttıklarını belirterek, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.


Kurum çalışanları ise anlamlı jestinden dolayı Erdal ve Diler’e teşekkür ettiler.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 16:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    PFDK, Amedsporlu Mansur Çalar’a futbol müsabakalarından ömür boyu men cezası verdi.
    1. PFDK, Amedsporlu Mansur Çalar’a futbol..
    2. Parlak seçim ziyaretlerine devam ediyor
    3. Jandarma Teşkilatının 179 yıllık..
    4. GÜNCELLEME - Cammu Keşmir'de bombalı..
    5. Maltepe Süreyyapaşa Barajında bir..
    6. Başkan Ataç’a seçim iletişim..
    7. "Almanları her daim ülkemizde görmek..
    8. GÜNCELLEME - Papağanları sınırdan..
    9. Vedat’ın cezası onandı
    10. Öğrenciler, İstiklal Marşı’nı en güzel..
    11. Ölüm, bagajına alışveriş poşeti..
    12. Doğu Anadolu'da 5 il için çığ uyarısı
    13. Akdeniz'in en büyük Ro-Ro gemisi..
    14. Karadeniz Sahil Yolu trafiğini nefes..
    15. Vali Çakacak DSİ 3. Bölge Müdürlüğünü..
    16. Devlet Bahçeli 15 Mart’ta Zonguldak’ta
    17. Ahmet Kural ve Sıla Gençoğlu hakim..
    18. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Türk,..
    19. PFDK, Amed Sportif Faaliyetler'in..
    20. Hazro Kaymakamı Diktaş köy..
    21. Kastamonu’da yangın: İki ev kül oldu
    22. Tatbikata katılan savaş gemileri..
    23. Onur Akın Kartal’da muhteşem bir..
    24. Yeni Clio, Cenevre Otomobil Fuarı ile..
    25. İmamoğlu: Bütün statlarda kütüphane..
    26. Eski Antakya sokaklarına restorasyon..
    27. Ordulular Türk sanat müziğine doydu
    28. Malatyalı yatırımcılara Afrika Pazarı..
    29. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç “Fuarlar..
    30. Çiftçi’den Regaip Kandili mesajı
    Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması!
    Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması!
    CHP kalelerini kaybedebilir! Anket sonuçları açıklandı
    CHP kalelerini kaybedebilir! Anket sonuçları açıklandı
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar