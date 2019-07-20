AÇSH Bakan Yardımcısı Koca, başarılı sporcuyu ödüllendirdi

Çeşitli toplantı ve çalışmalara katılmak üzere Erzurum’a gelen Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünü ziyaret ederek, AÇSH İl Müdürü Cemil İlbaş’tankurum çalışmaları hakkında bilgi aldı.

AÇSHBakan Yardımcısı Koca,ayrıca Sivas’ ta düzenlenen Gençler Halter Şampiyonasında Erzurum’un spordaki çıtasını zirveye taşıyarak, Türkiye ikinciliğini elde eden Atatürk Çocuk Evleri Sitesinde kalan Erhan Kayabaş’ı kabul ederek,altın hediye etti.

Kayabaş ile yakından ilgilenip,bir süre sohbet eden AÇSH Bakan Yardımcısı Koca,Kayabaş’tan eğitimini aksatmamasını istedi.

Koca şunları söyledi:

“Çocuklarımızın başarıları bizleri mutlu ediyor. Sporda gösterdiğiniz başarıdan dolayı çocuğumuzu kutluyorum. Eğitimini asla ihmal etmeyeceksin. Eğitiminden kopmayacaksın,bunun yanında sporunu da yapacaksın. Sizlerin başarıları bizleri gururlandırıyor.”

Kayabaş ise Bakan Yardımcısı Koca’ya teşekkür ederek, hedefinin Türkiye şampiyonluğu veBeden Eğitimi Spor YüksekOkulunda eğitim almak olduğunu söyledi.

İlbaş ise102 kilogramdaşampiyonaya katılanKayabaş’ın , 118 kilogram koparmada, 130 kg silkmeolmak üzere toplamda 248 kilogram kaldırarak,Türkiye ikinciliğielde ederek gümüş madalyakazandığını hatırlatarak, bu başarının kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Ziyarette, Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Nizamettin Durmuş, İŞKUR İl Müdürü Abdulkadir Mutlu ve Atatürk Çocuk EvleriSitesi Müdürü Zalkif Binici de hazır bulundu.