Açlıktan ölen insanlık

İsmail Tekpınar

Yemen insanlığın sükût ettiği, vicdanların tükendiği, Dünya’nın görmediği ve açlığın, sefaletin hatta insanlığın ölüme terk edildiği yer… 2014’ten bu tarafa iç savaşla açlığa terk edilen 22 milyon Yemenli insan…

Yirmi birinci yüzyılın teknoloji çağında insanlık dramı yaşıyoruz. İnsan hakları hiçe sayılıyor. Dünya ülkeleri birleşmiş milletler ve Dünya örgütleri Yemen’e karşı kör ve sağır oldular.

Sadece raporlandırmadan ibaret işler yapılmakta… İleri adım sadece Dünya’da mazlumların yanında olan Türkiye ile var…

Artık ekmek su bulamadıkları için ağaçları yemeye başlayan insanlara sessiz kalınıyor… Bu da artık bizim ayıbımız…

Yetişkinler ve anneleri çocuklarının gözleri önünde açlıktan hayatlarını kaybediyorlar…

Hiç düşündünüz mü? Kendi çocuklarımız açlıktan susuzluktan ölseydi neler hissederdik…

Özellikle Türkiye’den Yemen’e yardım elini uzatan sivil toplum örgütleri de olmasa ölümler daha da çok olacaktır… 10 Aralık Dünya insan hakları gününde sadece ülkeler mesaj vermekle geçiştiriyorlar. Yoksa insan hakları bildirgesinde “sadece, kutlama mesajı atmanız yeterlidir” mi yazıyor?

“BM’nin raporuna göre her 10 dakikada bir çocuk ölürken akabinde 10 binlerce insan da vefat etmiştir.” Neden hiç kimse etrafına bakıp da Yemen’de de insanlık neden ölüyor diyerek toplanıp yardım edilmek istenmez…

Peki neyi bekliyorsunuz 4 yıldır Yemen’de insanlık açlığa terk edilmiş… Doğu Türkistan’da Çin, Arakan’da Budistlerin zulmü de sadece kınamayla geçiştirilen bir Dünyada yaşıyoruz…

Gelelim Somali, Mısır, Yemen, Libya, Suriye vs… Arap baharı adı altında iç savaş ve darbelerle halk perişan. Her geçen gün ise zulümler artarak devam etmek de Dünya örgütleri de buna yıllardır sessiz. Ma’mafih bu Dünya örgütleri ne için hangi sebeplerle kimler tarafından kimler için kuruldu?

Yemen’e baktığımızda küresel güçlerin yine o kirli ellerini görebilirsiniz.

Ne hikmetse Yemen’de ölenler Müslüman olduğu için herkes vebalı gibi kaçar durumda yardım eli uzatan yok.

Unutmayın ki zulme rıza zulümdür. Ne oldum demeyin ne olacağım demeli. Biliniz ki kimsenin ne zulmü ne de saltanatı baki ve muayyen değildir…

Vesselâm.