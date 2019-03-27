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Açlık sınırı 2 bin 14 TL, yoksulluk sınırı 6 bin 561 TL

TÜRK-İŞ’in ’açlık ve yoksulluk sınırı’ araştırmasına göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 14 TL, yoksulluk sınırı ise 6 bin 561 TL oldu.

27 Mart 2019 Çarşamba 11:09
Açlık sınırı 2 bin 14 TL, yoksulluk sınırı 6 bin 561 TL

TÜRK-İŞ’in ’açlık ve yoksulluk sınırı’ araştırmasına göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 14 TL, yoksulluk sınırı ise 6 bin 561 TL oldu.


Çalışanların geçim şartlarını 32 yıldan bu yana aralıksız olarak her ay düzenli olarak yaptığı ’açlık ve yoksulluk sınırı’ araştırması ile ortaya koyan TÜRK-İŞ, 2019 Mart ayı ’açlık ve yoksulluk sınırı’ araştırması sonuçlarını açıkladı. TÜRK-İŞ’in


araştırmasına göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı, ’açlık sınırı’ 2 bin 14 TL oldu. Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise, ’yoksulluk sınırı’ 6 bin 560 TL oldu. Evli olmayan, çocuksuz bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 2 bin 454 TL olarak hesaplandı.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 11:09
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