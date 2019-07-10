Açlık hormonu eylemsel hafızayı artırıyor

ANKARA (AA) - Araştırmacılar, açlık hissinden sorumlu ghrelin hormonunun eylemsel hafızayı artırdığını ortaya koydu.

Güney California Üniversitesinden bir grup nöroloji uzmanı, midede üretilen ve salgılandığında beyine açlık sinyalleri taşıyan vagus sinirindeki özel reseptörlere bağlanan ghrelin hormonunun, sadece yenilen yemek miktarını değil, bellek fonksiyonlarını da etkilediğini keşfetti.

Fareler üzerinde yaptıkları deneyde, ghrelin alıcılarının miktarını azaltmak için RNA müdahalesi olarak adlandırılan yöntem kullanan araştırmacılar, farelerin vagus sinirindeki ghrelin sinyalizasyonunu bloke etti.

Bellekle ilgili görevler verildiğinde, vagus ghrelin sinyalizasyonu düşük fareler "bir şeyin ne zaman, nerede olduğunu hatırlamayı içeren" bellek türü olan eylemsel hafıza testinde kötü performans gösterdi.

Araştırmayı yürüten ekipten Dr. Scott Kanoski, çalışmayla ghrelin hormonunun vagus sinirinin belleğin iyileştirmesine katkı sağlayan bir molekül olduğunun anlaşıldığını belirtti.



Diğer yandan, vagal ghrelin sinyalizasyonunun beslenme davranışına etkisini de araştıran uzmanlar, vagus siniri ghrelin sinyali almadığında, farelerin daha sık ama daha az yediğini gözlemledi.

Ekipten Dr. Elizabeth Davis, yemek yeme kararının önceki öğünün hafızasından etkilendiğini, vagüs sinirine gönderilen ghrelin sinyallerinin geçmiş öğünleri hatırlama ile gelecek öğün beklentisinde ortaya çıkan açlık sinyallerinin paylaştığı moleküler bir bağlantı olabileceğini aktardı.

Çalışma, mideden beyine gönderilen ghrelin sinyallerinin manipüle edilerek insanlarda hafıza kapasitesini geliştirmek için stratejiler geliştirmesini sağlayabileceğini ortaya koyuyor.

Midede üretilen ve yemek öncesi salgılanan ghrelin hormonu, açlığı artırmadaki rolüyle tanınıyor.



